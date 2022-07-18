Рубль против акций

Сегодня внешний фон благоволил покупкам российских акций: началось коррекционное снижение курса доллара на мировом рынке, что привело к росту сырьевых активов. В частности, нефть подорожала на 4,5% почти до $106 за баррель. Растут западные фондовые индексы.

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Но российский рынок акций весь позитив проигнорировал, снизившись по итогам дня на 0,6% по Индексу Мосбиржи. Складывается впечатление, что отечественные инвесторы придумывают любые поводы, чтобы начинать продавать акции. Так бывает очень часто, когда рынок находится в нисходящей траектории, что мы и наблюдаем с Индексом Мосбиржи.

Одним из негативных драйверов для рынка акций стало очередное укрепление курса рубля. Его рост уменьшает рублевую выручку экспортеров за один и тот же объем проданной продукции. В результате возобновились активные распродажи бумаг экспортеров, прежде всего металлургов. В частности, «Норникель» вновь не смог сформировать полноценный отскок, подешевев сегодня на 2% и приблизившись сверху вниз к 15 тыс. руб. Если район 14,6-15 тыс. руб. за бумагу не устоит, целью ее падения станет отметка 12 тыс. руб., и это вполне реалистичный сценарий.

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Еще большие потери понесли «Северсталь» и НЛМК, бумаги которых многие аналитики уже давно рекомендуют продавать.

В минусе закрылись «Лукойл» (-1,7%) и «Роснефть» (-1,4%).

Лидерами роста с результатом +14,5% стали акции ФСК ЕЭС на информации о слиянии с «Россетями». Планируется, что бумаги «Россетей» будут конвертированы в акции допэмиссии ФСК. Никаких премий для акционеров, не согласных с объединением, не предусмотрено.

Неожиданную поддержку бумагам Ozon оказал президент России Владимир Путин, заявивший о необходимости сформировать механизмы привлечения частного капитала в быстрорастущие компании. Бумага сегодня выросла на 9,1%.

Пока сложно предположить, какие механизмы кроме допэмиссии акций и выпуска облигаций можно придумать для финансирования бизнеса, да и российский фондовый рынок слишком мал, чтобы выкупить значительные объемы предлагаемых ценных бумаг. Кроме того, инвестиции в быстрорастущие компании связаны с повышенным риском.

Глава государства совершенно верно отметил, что «российская финансовая система была не готова обеспечивать ресурсами те компании, которые не имеют активов или большой прибыли». Именно отсутствие реальных активов, которыми можно было бы расплатиться в случае, если развитие компании пойдет не по бизнес-плану, и формирует главные риски для вложений в такие бумаги.

В качестве примера и финансирования, и рисков можно привести такую американскую «голубую фишку», как Meta (признана экстремистской организацией, деятельность которой в России запрещена), в начале февраля потерявшей четверть капитализации на разочаровавшем инвесторов в квартальном отчете. Но до того рынок довольно исправно снабжал быстро росшую компанию деньгами.

У нас же за два дня на 25% выросла капитализация Банка «Санкт-Петербург», который в пятницу объявил о планах выплатить дивиденды за первое полугодие. В том числе сегодня акции банка подорожали на 7,75%.

На ожиданиях, что ситуация в финансовом секторе не так уж плоха, подорожали акции ВТБ и Мосбиржи.

Но в общем российский рынок акций продолжает демонстрировать слабость и намерение упасть к «круглой» отметке 2000 пунктов. При этом отдельные бумаги продолжат взлетать на корпоративных новостях.

Рубль сегодня уверенно рос в первой половине дня, но уткнулся в преграду 56 руб. за доллар, которую пройти не удалось. Последняя сделка прошла по котировке 56,36 руб. за доллар. Если рынок не получит порцию негатива, то завтра штурм этой отметки продолжится с очень большими шансами на успех.