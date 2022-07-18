Рынок акций завершает дивидендный сезон

Российский рынок акций начал день с попытки продолжить пятничный отскок. Однако энтузиазма покупателей хватило ненадолго. Уже после первых 30 минут торгов по многим бумагам начались продажи, и после первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи оказался в «красной» зоне.

Статья по теме: Рынок падает в отсутствие поводов для роста

При этом внешний фон остается благоприятным для рублевых активов. Продолжает отскакивать нефть, подорожавшая в ходе азиатской сессии на 3 с лишним процента и ушедшая к $104 за баррель. Удорожанию нефти способствуют два фактора: ослабление курса доллара к корзине мировых валют и отсутствие договоренностей об увеличении добычи нефти Саудовской Аравией по итогам визита в страну президента США Джо Байдена.

Таким образом, довольно широкий коридор для нефти с границами $98-115 пока остается в силе.

Статья по теме: Рынку акций надоело падать, а рублю – лежать в боковике

Но при такой динамике нефти акции российской нефтянки выглядят очень слабо. Так, «Роснефть» торгуется в районе вчерашнего закрытия, а «Лукойл» вообще дешевеет. Это еще раз наводит на мысль о том, что в пятницу мы видели всего лишь отскок по российскому рынку акций, а его нисходящий тренд остается несломленным.

Сегодня рынок окончательно потеряет поддержку дивидендного сезона. Впрочем, в этом году дивиденды были мало кому интересны, и бурный рост котировок акций перед отсечкой реестров на получение годовых выплат наблюдался лишь в единичных случаях.

Последний день с дивидендами торгуются акции «Сургутнефтегаза», «Транснефти» и «Ростелекома». Из них с утра в понедельник слабо растут привилегированные акции «Сургутнефтегаза» и «Транснефти», дивидендная доходность которых составляет 14 и 8,6 процентов соответственно.

Обыкновенные и привилегированные акции «Ростелекома», дивидендная доходность которых немногим превышает 7%, торгуются в минусе. Это может показать удивительным, поскольку бумаги компаний связи в периоды нестабильности всегда считались неким защитным инструментом. Но сейчас инвесторы больше обращают внимание на то, что рынок находится в среднесрочном нисходящем тренде, а дивидендные гэпы быстро не закрыла ни одна бумага.

В самое ближайшее время трейдеры начнут получать на свои счета дивидендные выплаты. Традиционно часть полученных средств направляется на новые покупки акций, что оказывает поддержку Индексу Мосбиржи в середине лета. Однако учитывая вялый спрос на дивиденды в этом году, можно предположить, что и их реинвестирование будет таким же неубедительным.

Впрочем, в любом правиле есть свои исключения. Сегодня в лидерах роста вновь акции Банка «Санкт-Петербург», дорожающие на предложении наблюдательного совета банка распределить прибыль первого полугодия. После пятничного роста почти на 17%, дивидендная доходность акций банка составляла 15%, и бумаги опять пользуются повышенным спросом. Помимо того, в числе растущих сегодня бумаг много выпущенных эмитентами, ориентированными на внутреннее потребление.

Чуть лучше рынка выглядит сильно просевший «Газпром». Распродажи акций газовой монополии приостановились на информации, что Канада отправила Германии турбину, необходимую для прокачки газа по «Северному потоку».

В целом же нисходящий тренд по российскому рынку акций сохраняется. Трейдеры ждут снижения Индекса Мосбиржи в район 2000 пунктов, но многие не исключают и его ухода ниже этой отметки.