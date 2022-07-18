Шойгу дал группировке «Восток» приоритет на поражение стреляющих по населенным пунктам средств ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку «Восток», выполняющую задачи спецоперации на Украине.

Командующий группировки генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач, сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Генерал армии Сергей Шойгу, отметив усиление ударных возможностей группировки, дал указания командующему на приоритетное поражение высокоточным оружием ракетных и артиллерийских средств большой дальности противника, из которых ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми», — указывается в сообщении.

Ранее «Эксперт» сообщал, что, по данным военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области, украинские военные поджигают поля с пшеницей с помощью военных вертолетов, с которых сбрасываются зажигательные снаряды. «Такого рода попытки будут пресекаться средствами ПВО, и урожай нам удастся сберечь», — заявил глава ВГА региона Владимир Сальдо.