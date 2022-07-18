«Сила Сибири — 2»: первое монгольское предупреждение

Как заявил в интервью газете Financial Times премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, его страна ожидает строительство газопровода «Сила-Сибири-2» через свою территорию в Китай уже в 2024 году.

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При этом глава правительства подтвердил, что российский проект уже прошел технико-экономическое обоснование. Однако окончательный маршрут трубопровода через Монголию все еще обсуждается.

Напомним, что оценить возможность прокладки трубопровода для поставок газа из России в Китай через территорию Монголии правительство этой страны и «Газпром» договорились в декабре 2019 года, подписав меморандум о взаимопонимании.

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А в августе следующего года глава российской газовой компании Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Янгугийн Содбаатар подписали меморандум о намерении учредить в Монголии компанию для разработки технико-экономического обоснования проекта строительства и эксплуатации магистрального газопровода мощностью до 50 млрд куб. м газа в год. Проект, фигурирующий как «Сила Сибири — 2», был упомянут вновь в январе 2021 года, года глава «Газпрома» сообщил о начале проектно-изыскательных работ по нему.

А еще 2 декабря 2019 года состоялось открытие собственно «Силы Сибири» — российского магистрального газопровода для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны АТЭР, прежде всего в Китай. Перед этим летом того же года российский и китайский участки газопровода «Сила Сибири» состыковали на границе двух стран. Это совместный проект «Газпрома» и CNPC (Китай). Экспортная ощность газропровода: 38 млрд м3 в год.

Когда нужно терпение

По словам ведущего аналитика Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, данный проект был интересен «Газпрому» и до конфликта России с ЕС и США и, соответственно, актуализации стратегии «разворота на Восток». В том числе потому, что трубопровод позволял объединить газотранспортные системы востока и запада России, а также газифицировать часть российских регионов.

«История проекта — очень давняя. Раньше он назывался газопровод “Алтай“ и должен был пройти через западную границу КНР с Россией. Переговоры с Китаем шли давно и долго. КНР известна тем, что является жестким переговорщиком. Причем интересный факт: ранее для поставок в Европу “Газпром“ “уходил“ все севернее, начал разработки месторождений Ямала, под них же подстраивалась газотранспортная инфраструктура. А почему? Потому что с Ямала до Европы короче маршрут», — рассказал аналитик.

Но при этом, отметил он, получалось, что возможности месторождений Пур-Тазовского района Ямала превосходили потребности Европы. И «Газпром» планировал их использовать для «Силы Сибири — 2» на. По новому китайскому направлению ппанируются поставки примерно 50 млрд кубометров газа.

При текущей ситуации вопрос с «Силой Сибири — 2» для России становится все более актуальным, считает Игорь Юшков. Для «Газпрома» важно, чтобы западносибирский газ приходился не только на внутреннее потребление, а у России в целом сохранялся экспорт. Кроме того, учитывая постепенное сокращение поставок в Европу, РФ могла бы поставлять в Китай по новому газопроводу не запланированные 50 млрд., но в разы больше, просто увеличив пропускную способность проекта.

Однако похоже, замечает аналитик, КНР считает, что время на ее стороне.

«Вероятно, китайцы думают, что чем хуже будет ситуация на европейском рынке для РФ, тем проще из “Газпрома“ будет “выжать“ наиболее выгодные условия. Поэтому Китай затягивает переговоры, ждет, когда европейские поставки окончательно остановятся. И тогда “Газпром“ якобы придет и согласится на все условия. И тут можно сколько угодно готовиться, но если начать строить газопровод, не имея коммерческого договора на поставку газа в Китай, то это лишь усилит переговорные позиции КНР. На такое строительство соглашаться ни в коем случае нельзя», — полагает он.

По мнению Игоря Юшкова, учитывая вышеперечисленные факторы, дата, озвученная премьер-министром Монголии — 2024 год — кажется эфемерной.

«Китайцы отказываются от российского газа за счет сжиженного природного газа (СПГ), его производство в мире ограничено...Откуда он уйдет на европейский рынок, в случае отказа от поставок трубопроводного газа из РФ? Из Азии. То есть Китаю придется переплачивать, чтобы конкурировать по цене с Европой, предлагать больше, а соответственно, тратить все больше. Либо заключать договор с Россией на выгодных для всех условиях. Газ по "Сили Сибири — 2" будет в любом случае дешевле, чем СПГ. И эту мысль нужно до Китая донести», — резюмировал эксперт.

Газификация Азии продолжится

Согласен с коллегой и эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Он напомнил, что сам контракт по проекту «Сила Сибири — 2» обсуждается уже шесть лет, заметным образом изменилась ситуация в последние несколько месмяцев, но мы все равно не приблизились к заключению контракта с КНР.

«Соответственно, обсуждать строительство предконечного участка газопровода через Монголию — немножко преждевременно: что обсуждать, если с Китаем соглашения нет? А если китайцы его не одобрят, тогда что нам строить через Монголию?», — задается вопросом эксперт.

Возможно, монгольская сторона заявлениями о сроках начала проекта старается зафиксировать их. «Я, конечно, думаю, что премьер-министр Монголии был бы рад, если через территорию его страны прошла труба. Монголия бы связала Россию с Китаем, страна получала бы деньги за прокачку газа. Это дало бы ей возможность провести газификацию», —поясняет Митрахович.

«Но для России текущие слова Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ — просто заявление, которые не базируется на наличии контракта», — добавляет он.

Станислав Митрахович также считает, что Китай сейчас чувствует свое преимущество в вопросе переговоров по строительству «Силы Сибири — 2». Тем не менее, энергетический баланс КНР не столь однозначен и стабилен.

«На самом деле сам Китай находится в положении далеко не победном, потому что в случае эскалации конфликта между Пекином и Вашингтоном, морские поставки в КНР могут находится под угрозой. И здесь наличие труб из РФ могло бы быть стратегически выгодным», — заключил он.

Из слов экспертов следует, что Пекин продолжит добиваться от России выгодных ему условий. Но этой позиции есть ограничения, потому что именно Москва сможет спасти КНР от возможного энергокризиса. А для этого всем сторонам нужно быть готовыми своевременно. О чем и напоминают — или мягко предупреждают — из Монголии.