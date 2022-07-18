Скопье может готовиться к переговорам о вступлении в Евросоюз

Депутаты парламента Северной Македонии проголосовали за окончание споров с Болгарией по предложенной Парижем формуле и сняли последнее препятствие на пути начала долгожданных переговоров о вступлении этой маленькой балканской страны в объединенную Европу. Решение нельзя назвать единодушным, потому что «за» проголосовали лишь 68 депутатов из 120. Оппозиция бойкотировала голосование и покинула зал заседаний.

После объявления результатов голосования депутаты от правящей партии развернули в зале заседаний флаги Северной Македонии и ЕС.

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«Сегодня мы открываем новые перспективы для нашей страны,- заявил премьер-министр Северной Македонии Димитар Коваческий после утверждения правительством решения парламентариев.- С сегодняшнего дня мы будем идти все быстрее и быстрее к вступлению в семью европейских народов».

Первая организационная встреча между кабинетом Ковачевского и еврочиновниками должна состояться в Брюсселе уже завтра, 19 июля.

Суть принятых решений заключается во внесении изменений в Конституцию Северной Македонии, признающих болгарское меньшинство. К тому же, Скопье согласится не требовать от Софии признания македонского языка. София взамен на уступки снимает вето на начало переговоров о вступлении западно-балканского соседа в Евросоюз.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая специально приехала в Скопье на знаковое голосование, тоже подчеркнула, что принятое законодателями решение быстро откроет македонцам дорогу к переговорам о вступлении в Евросоюз.

Исхода голосования с нетерпением ждали и в… Тиране. Дело в том, что Брюссель увязал вступление Албании в ЕС с подвижками в истории с Северной Македонией. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что отправит делегацию в Брюссель для переговоров уже в понедельник, 18 июля. Поддержали результаты голосования и в Вашингтоне.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии VMRO-DPMNE Христиан Микоски, партия которого с самого начала протестовала против сделки, заявил, что «еще ничего не кончено». Он сообщил, что его партия не поддержит внесение изменений в Конституцию Северной Македонии, для чего необходимо набрать как минимум две трети голосов.

Что касается болгарских законодателей, то они проголосовали за отмену вето на начало переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии еще в июне. В Болгарии, кстати, это решение тоже вызвало протесты. Оно, похоже, сыграло роковую роль и в недавно проигранном правительством вотуме о доверии.

Процесс вступления Скопье в ЕС, похоже, наконец сдвинулся с мертвой точки. Северная Македония, одна из республик бывшей Югославии, является кандидатом на вступление в объединенную Европу уже 17 лет. Сначала против переговоров о вступлении выступала Греция, а затем эстафету подхватила Болгария.