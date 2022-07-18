ЦБ отказал банкам в возмещении замороженных активов

Банк России не счел необходимым возмещать банкам потери от санкционной заморозки их средств в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Об этом говорится в ответе регулятора на обращение Ассоциации банков России (АБР), в котором предлагались различные варианты смягчения убытков, которые понесли кредитные организации из-за ограничений ЕС, сообщает РБК.

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«Кредитные организации в настоящее время располагают достаточным объемом активов для привлечения дополнительной ликвидности у Банка России», — говорится в ответе ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что не считает целесообразным расширять спектр инструментов, в том числе за счет сделок своп на льготных условиях.

«Ппредложения банков по расширению инструментов предоставления ликвидности касаются не только тех, кто столкнулся с проблемами с НРД. С момента введения санкций проблема стоит горазда шире, чем блокировка средств в НРД. Основными игроками на рынке своп были нерезиденты недружественных стран, и теперь мы наблюдаем существенное снижение объема этого рынка», — прокомментировал агентству вице-президент АБР Алексей Войлуков.

