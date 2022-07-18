Урожайность пшеницы в России выросла почти на четверть

В Минсельхозе сообщили, что урожайность пшеницы в России в текущем году оказалась почти на 24% выше прошлогоднего показателя.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы ведомства, по данным на 14 июля урожайность составила 42,2 центнера с гектара против 34,1 ц/га на ту же дату 2021 года.

Сбор ячменя поднялся до 45,7 ц/га с 39,3 ц/га в прошлом году (рост на 16,3%), уточняет министерство.

В целом урожайность зерна показала рост в 19% по отношению к уровню 2021-го — 40,9 ц/га против 34,4 ц/га годом ранее, говорится в материалах Минсельхоза.

«Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 4,9 млн га (с 4,3 млн га в прошлом году), намолочено 19,9 млн тонн (14,9 млн тонн). В том числе пшеница обмолочена с 3,7 млн га (3,1 млн га), намолочено 15,5 млн тонн (10,6 млн тонн), ячмень убран с 757,2 тыс. га (686,4 тыс. га), собрано 3,5 млн тонн (2,7 млн тонн)», — передает агентство.

Отмечается, что урожайность рапса оказалась ниже прошлогодней — 24,7 ц/га против 25,3 ц/га годом ранее, — однако уборка идет активнее. Посевы обмолочены со 195,3 тыс. га (в 2021 году показатель составлял 36,2 тыс. га), намолочено 482,4 тыс. тонн (в минувшем году — 91,5 тыс. тонн).

Также снижение урожайности продемонстрировали овощи — 76,5 ц/га против 83,6 ц/га. В сельcкохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах они убраны с 22,2 тыс. га против 22,4 тыс. га в 2021-м, собрано 170 тыс. тонн против 187,6 тыс. тонн в прошлом году.

Урожайность картофеля осталась на уровне прошлого года — 289,2 ц/га против 288,8 ц/га; он убран с 6 тыс. га против 4,7 тыс. га, накопано 174,6 тыс. тонн (134,4 тыс. тонн).

Ранее «Эксперт» писал, что, по словам академика РАН Баграта Сандухадзе, Россия способна производить вдвое больше зерна. В настоящий момент отечественные аграрии получают в среднем до 30 центнеров с гектара, на юге показатель достигает 70 центнеров. С внедрением новых, уже разработанных сортов, по мнению Сандухадзе, можно довести урожайность до южного уровня по всей стране, и тогда общий сбор зерна будет не 150 млн тонн, а 250-300 млн, то есть почти половина всего производимого в мире объема зерновых.