Город Северск перешел под контроль вооруженных сил Луганской Народной Республики,

Об этом в эфире «Первого канала» сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«Северск под нашим контролем», — заявил Киселев, выразив надежду на то, что город Соледар, находящийся в 15 километрах от важного транспортного узла Донбасса, Бахмута, будет освобожден в течение ближайших нескольких дней.

Северск находится в 30 километрах западней Лисичанска (ЛНР), который перешел под контроль союзных войск ранее. Утром 14 июля первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что Северск находится под оперативным контролем союзных сил России и ДНР, пояснив, что противник может поражаться прицельным огнем по всему району. По словам Безсонова, после взятия Соледара и Северска с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно смогут двинуться на Славянск и Краматорск.

В минувшую пятницу, 15 июля, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что практически все пути отхода украинских войск из Соледара и Северска находятся под контролем союзных сил республик Донбасса и России. В Минобороны РФ сообщили, что российские военные почти полностью ликвидировали 115-ю бригаду армии Украины, которая была задействована на Северском направлении.