В Монголии заявили, что ожидают начала строительства газопровода «Сила Сибири – 2» в 2024 году

Как сообщил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, в стране рассчитывают на то, что строительство газопровода «Сила Сибири — 2», который пройдет через ее территорию, стартует в 2024 году.

«Технико-экономическое обоснование этого проекта завершено, и мы полагаем, что строительство начнется в 2024 году», — заявил Лувсаннамсрайн газете Financial Times.

Чиновник рассказал, что окончательный маршрут трубопровода через Монголию в Китай в данный момент обсуждается.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин поручил компании «Газпром» перейти к начальной стадии реализации проекта «Сила Сибири – 2». Трубопровод объединит газотранспортные системы востока и запада России и даст возможность поставлять через Монголию в Китай до 50 млрд кубометров газа. Стоимость нового газопровода оценивали более чем в 10 млрд долларов. В начале 2021 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о запуске проектно-изыскательских работ по строительству магистрали. Помимо поставок в КНР, новая трубопроводная система будет снабжать энергией Монголию, которая получит новый импульс экономического развития.