В Росздравнадзоре сообщили о стабилизации фармацевтического рынка в РФ

Резкое падение числа обращений россиян по поводу отсутствия препаратов в аптеках указывает на стабилизацию ситуации на фармацевтическом рынке РФ, считают в Росздравнадзоре.

«За три месяца в четыре раза сократилось количество обращений граждан на "горячую линию" Росздравнадзора по вопросам отсутствия фармпрепаратов в аптеках регионов или по фактам завышения цены на лекарства», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в апреле поступило 555 подобных сообщений, а в июне их число сократилось до 136.

«Значительное уменьшение обращений граждан говорит о стабилизации ситуации на фармацевтическом рынке Российской Федерации», — подчеркивается в сообщении.

После начала спецоперации РФ на Украине и введения санкций против России на фармрынке началась паника. С 24 февраля по 6 марта спрос на лекарства вырос почти вдвое. Главная причина — ожидания роста цен и сокращения поставок импортных медикаментов. В аптеках стала возникать нехватка препаратов. Спустя некоторое время ситуация стала выправляться. Согласно докладу компании DSM Group, если в марте стоимость средневзвешенной упаковки в марте выросла на 35%, а в апреле — на 25%, то в мае цены на лекарства начали снижаться. Дефицит был зафиксирован по небольшому количеству позиций и лишь из-за усложнившейся логистики. По словам медиков и сотрудников аптек, ограничения не ударили по фармакологическому сотрудничеству. Однако российские производители лекарств и медицинских изделий все равно увеличили объемы производимой продукции, стремясь не только замещать иностранные товары, но обходиться без импортного сырья.