Вице-мэр Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы увеличили инвестиции в 6 раз

Более 11 млрд рублей с января по март 2022 года вложили резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» в развитие своих площадок. Это почти в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом квартале 2022 года резиденты ОЭЗ инвестировали в развитие своих производств более 11,2 миллиарда рублей – это почти в шесть раз больше, чем в первом квартале 2021 года, когда инвестиции составили 1,9 миллиарда рублей, и в аналогичном периоде 2020 года, тогда было вложено два миллиарда рублей. Суммарный объем инвестиций резидентов за время их работы на площадках особой экономической зоны при этом превысил 75 миллиардов рублей», – рассказал Ефимов.

Таким образом каждый третий рубль, вложенный в обрабатывающие производства столицы, пришелся на резидентов ОЭЗ, добавил вице-мэр.

Порядка 90 резидентов на данным момент зарегистрированы в ОЭЗ Москвы, что дает и права на налоговые и таможенные преференции. Они производят современную электронику, медицинское и телеоборудование, создают новые материалы, предлагают инновационные энергоэффективные решения и собственное программное обеспечение.

«Большую часть в квартальном объеме инвестиций столичной ОЭЗ обеспечили резиденты, занятые развитием электронной промышленности. Эти 32 предприятия в начале 2022 года вложили 8,5 миллиарда рублей, в то время как в первом квартале 2021 года – около 300 миллионов рублей», – уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятия ОЭЗ используют широкие возможности промышленной кооперации с резидентами площадки, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

«Рост объема вложений со стороны резидентов объясняется инфраструктурными и логистическими преимуществами площадок столичной ОЭЗ. Инвесторов привлекают те возможности для развития, которые регулярно подтверждают ее компании – ведущие предприятия электроники и других высокотехнологичных отраслей. Так, только за прошлый год 15 резидентов показали более чем двукратный рост объемов производства», – рассказал Дегтев.