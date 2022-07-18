Выручка X5 Retail Group во II квартале 2022 года увеличилась на 18,6%

Во II квартале текущего года чистая выручка ведущего российского ретейлера X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток», «Чижик») выросла на 18,6% относительно показателя за тот же период 2021-го и составила 647,28 млрд руб.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В апреле рост продаж группы составил 18,5%, в мае он ускорился до 19,3%, замедлившись в июне до 18,2%.

Сообщается, что сопоставимые продажи (LfL) компании в апреле — июне повысились на 11,7%, средний чек вырос на 11%, покупательский трафик увеличился на 0,6%.

Выручка сети «Пятерочка» во II квартале выросла на 19,3%, составив 530,2 млрд руб. (с учетом экспресс-доставки — на 19,4%, до 534,3 млрд). В I квартале рост составлял 19,8% (20,3% с учетом доставки).

В апреле — июне X5 Group открыла 300 новых магазинов, продажи цифровых бизнесов поднялись на 38,4% год к году. Торговая площадь расширилась на 7,1% и составила примерно 8,6 млн кв м, указывается в пресс-релизе группы.

За шесть месяцев 2022 года чистая розничная выручка ретейлера увеличилась на 18,7%, до 1,24 трлн руб. по сравнению с 1,04 трлн годом ранее.