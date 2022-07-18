Ефимов: более 270 тыс. закупок провели на Портале поставщиков Москвы за полгода 2022 года

Участники Портала поставщиков Москвы провели рекордное число закупок в январе-июне 2022 года - более 270 тыс. на общую сумму 42 млрд рублей. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом полугодии на Портале поставщиков было проведено 271,9 тысячи закупок на 42 миллиарда рублей. Это наиболее высокий показатель за последние четыре года: результат января – июня 2021-го – 265,7 тысячи закупок, 2020-го – 222,1 тысячи, 2019-го – 151 тысяча.

Портал регулярно обновляется, совершенствуется его функционал. С 1 августа вступит в силу постановление о повышении предельного размера закупок малого объема: с 600 тысяч рублей до пяти миллионов рублей на поставку товаров и до трех миллионов рублей – на выполнение работ и оказание услуг. Также недавно на ресурсе появился новый раздел – Площадка товарной кооперации регионов», – сообщил Ефимов.

Ежедневно на портале заключается около 1,5 тыс. контрактов, а также регистрируются новые участники. Только за первое полугодие этого года число поставщиков на площадке выросло на 21,1 тыс.

«Портал объединяет 52,7 тысячи заказчиков из 39 регионов и 269,1 тысячи поставщиков со всей страны. Число участников закупок на ресурсе постоянно растет: в июне 2021 года там было зарегистрировано 49,7 тысячи заказчиков и 230,1 тысячи поставщиков. Портал – это полноценный маркетплейс для госзаказчиков, на котором предлагается более 1,7 миллиона товаров, работ и услуг. За три года каталог товарных единиц вырос почти в три раза, в июне 2019 года их было 625 тысяч», – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

На портале планируют внедрить торгового бота, который автоматизирует процесс участия в котировочных сессиях. Это повысит число участников и заключенных контрактов, и сократит время на заключение договоров. Также дорабатывают внешний вид ресурса для упрощения навигации.