Евгений Пригожин заявил о начале третьей мировой войны из-за действий Запада

Россия пойдет до конца в своем намерении наказать националистов на Украине, которые обратились к США и Европе за помощью, развязав третью мировую войну. Такое мнение выразил предприниматель Евгений Пригожин, комментируя решение ЕС выделить очередной пакет военной помощи Украине на 500 млн евро.

Напомним, совет Евросоюза намерен передать Украине новый транш. Общий объем выделенных средств на поставки оружия Киеву теперь составляет 2,5 млрд евро.

По словам бизнесмена Пригожина, Киев развязал полномасштабную войну, обратившись за помощью к историческим врагам РФ.

«Цель спецоперации России на Украине — наказать националистов, убивавших русских на сопредельных нам территориях. Руководство Украины же обратилось к нашим общим историческим врагам, не только русских, но и славян всего мира – к американцам. Поэтому фактически они развязали сейчас Третью мировую войну, и мы готовы в этом участвовать», — почеркнул он.

Напомним, Россия продолжает проведение спецоперации на Украине по защите Донбасса. Минобороны РФ ранее представило доказательства того, что Киев готовил силовую акцию против мирных жителей ДНР и ЛНР.