Заболеваемость коронавирусом в РФ за неделю увеличилась более чем на 30%

Показатель по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России увеличился за минувшую неделю по сравнению с предшествующей на 30,2%.

Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 20,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 30,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 68 субъектах Российской Федерации, в том числе в 22 регионах — увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране», — говорится в сообщении.

Как отметили в оперштабе, показатель госпитализаций за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,4 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%. Рост отмечен в 44 субъектах РФ, в 22 регионах превышен средний показатель по стране.

Согласно данным оперштаба, за весь период пандемиии в России зарегистрировано 18 494 844 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 916 смертей и 17 911 340 выздоровевших.

По состоянию на 18 июля количество госпитализаций за сутки в РФ составило 575 человек, снизившиь по сравнению с предшествующими сутками на 18,4%. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 22 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 23 субъектах РФ», — уточняется в сводке оперштаба.

За минувшие 24 часа зарегистрировано 4 548 новых случаев коронавирусной инфекции. Выздоровел за сутки 2 531 человек, скончались 35 инфицированных.

Как поясняли ранее в Роспотребнадзоре, в России идет распространение новых подвариантов омикрона ВА.4 и ВА.5, для которых характерна более высокая заразность. При этом в ведомстве отметили, что роста числа тяжелых случаев и госпитализаций не ожидают; инфекция протекает легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы коронавируса — «альфа» и «дельта». Введение каких-либо противоэпидемических ограничений на фоне увеличения числа новых случаев инфицирования не предполагается.