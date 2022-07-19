Акции дня: рекомендация по дивидендам подтолкнула котировки ТМК

Бумаги «Трубной металлургической компании» (ТМК) росли быстрее рынка по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 19 июля. За день акции подорожали на +7,81% до 75,88 рублей за штуку.

Трейдеры скупали акции после рекомендации совета директоров компании о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2022 года. Размер «дивов» составит 9,68 рублей за акцию (дивдоходность на вторник 12,7%). Последний день для покупки - 7 сентября 2022, а закрытие реестра состоится 9 сентября. Бумаги выглядят особенно привлекательно на фоне отказа многих российских компаний от дивидендов из-за сложной внешнеполитической ситуации и санкционного давления.

Согласно дивидендной политике, компания выплачивает дивиденды в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО. Выплаты по итогам 2021 года составили 0,82 рубля на акцию или 847,17 млн рублей, промежуточные дивиденды за прошлый год были выплачены в размере 17,71 рублей на акцию или 18,3 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,20% до 2071,28 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,54% до 1175,04 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:27 мск составила 106,71 долларов за баррель (+0,41%). Российская валюта укреплялась – 55,45 руб. за доллар.