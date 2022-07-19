Динамика банков дает неожиданный намек на будущее движение рынка

Утренние надежды на отскок рынка акций на фоне роста цен нефти и металлов так и не реализовались. Рынок акций продолжил падение, потеряв по итогам дня 1,2% капитализации по Индексу Мосбиржи.

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До «круглой» отметки 2000 пунктов, которую многие аналитики называют целью снижения, индикатору осталось пройти чуть более 70 пунктов. Учитывая, что снижение рынка идет, несмотря на позитивный внешний фон и отсутствие негативных новостей, вполне возможно, что Индекс Мосбиржи провалится и ниже этого показателя. Пессимисты говорят о необходимости протестировать минимумы этого года в районе 1680 пунктов, достигнутые 24 февраля.

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Впрочем, под вечер появилась очередная надежда на отскок. Сегодня лучше рынка выглядел банковский сектор: Сбер, несмотря на новые санкции в отношении него со стороны Евросоюза, подешевел всего на 0,3%, а ВТБ вообще вырос на 1,8%. Очень часто динамика акций банков является опережающим индикатором дальнейшего движения рынка.

На 1,5% выросли акции «Газпрома», имеющие наибольший вес в структуре Индекса Мосбиржи. Этим, кстати, во многом и была обеспечена относительно небольшая величина снижения индикатора.

Поводом для покупок акций газовой монополии послужила информация о том, что «Газпром» после планового техобслуживания возобновит поставки газа в Европу. Но не в полном объеме, а на уровне до 11 июля, когда труба встала на ремонт. Таким образом, не оправдались худшие опасения, что Россия вообще откажет Европе в поставках газа.

При этом по-прежнему практически все аналитики не видят перспектив роста акций «Газпрома» и очень многие рекомендуют продавать бумагу при уходе цены выше 200 руб., до которых «Газпрому» еще нужно вырасти на 10,5 рубля. Поэтому рассчитывать на какой-то бурный рост самой «тяжелой» акции не стоит, и уж точно она не станет локомотивом рынка.

Ничего не поменялось у металлургов: их бумаги остаются самым слабым звеном российского фондового рынка. Сегодня на 1,8% подешевел НЛМК, на 1% - «Северсталь». Потери «Норникеля» были еще больше: бумага обвалилась на 2,4%, не удержав отметку 15 тыс. руб. При закреплении котировок ниже 14,6 тыс. руб. снижение может ускориться с целью ухода в район 12 тыс. руб.

В числе аутсайдеров закономерно были «Сургутнефтегаз», «Ростелеком» и «Транснефть», которые сегодня очистились от дивидендов.

Спекулянты раскачивают акции компаний ФСК ЕЭС и «Россети», которые будут объединяться. Если после вчерашнего бурного роста обе бумаги сегодня с утра торговались со снижением, то по итогам дня акции «Россетей» подорожали на 4,6%, а ФСК снизились на 4,1%. Завтра волатильность этих бумаг также обещает быть повышенной.

Если позволит нефть, Индекс Мосбиржи предпримет очередную попытку отскока. Но пока среднесрочный тренд по российскому рынку акций остается нисходящим.

Курс российской валюты сегодня довольно быстро пробил преграду 56 руб. за доллар, а в середине дня даже уходил ниже отметки 55 рублей. Но этот уровень пока остался непокоренным: по итогам дня рубль укрепился к доллару на 1,6%; последняя сделка заключена по котировке 55,45 руб. за доллар.

Завтра наступление рубля продолжится. С очень большой вероятностью доллар будет стоить дешевле 55 рублей.

Аналитики называют целью снижения пары доллар-рубль район 53, осторожно не исключая и просадку в район 50 руб. за доллар.