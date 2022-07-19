S&P 500: Apple вернула рынку память и уронила его

Редко когда у фондовых индексов США случались так же часто, как в этом году, падения на 1-2% с возвращением в плюс в тот же день, или такие же взлеты с последующим закрытием в «красной зоне». Хотя для больших медвежьих рынков подобное всегда было обычным делом – пусть и не с такой регулярностью.

Вот и вчера день начинался так, что казалось, он должен был стать продолжением «медвежьего ралли», начавшегося взлетом акций в пятницу. В первой половине дня S&P 500 рос на 1,02%, Dow Jones Industrial Average – на 1,14%, а Nasdaq Composite – на 1,54%.

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Отчетность банков, обрушившая с легкой руки JPMorgan Chase и Morgan Stanley рынок в четверг, а в пятницу стараниями Citigroup и Wells Fargo его приподнявшая, в понедельник вновь вдохновила быков. Вообще-то прибыль снижается во всей отрасли, однако уже второй день это становится поводом если не для наращивания долгосрочных инвестиций, то для закрытия «шортов».

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Акции Goldman Sachs Group подскочили на новости о том, что прибыль банка во II квартале из-за общеотраслевого снижения доходов от инвестбанковских услуг упала на 48%, а выручка – на 23%, но это оказалось лучше ожиданий. Правда, вышло так лишь из-за везения и расчета трейдеров, торгующих инструментами с фиксированным доходом (они принесли $3,61 млрд вместо ожидавшихся $2,89 млрд). И хотя это не свидетельствует ни о долгосрочном укреплении бизнеса, ни об улучшении в экономике, акции выросли на 5,91%.

Прибыль Bank of America упала на 34%, но тоже оказалась лучше ожиданий аналитиков (78 центов на акцию против 75 центов). Акции подскочили на 3,5%.

На этом фоне подросли и другие, но лишь для того, чтобы ближе к вечеру в массе своей резко развернуться и уйти в минус. S&P 500 по итогам дня потерял 0,84%, Dow Jones Industrial Average – 0,69%, а Nasdaq Composite – 0,81%.

Банки, надо сказать, и тут остались в плюсе, хотя и потеряли заметную часть прироста. Goldman Sachs прибавил по итогам дня 2,51%, а Bank of America – 0,03%. Вот только выглядит это теперь, на фоне падения последних месяцев, просто мелким отскоком. BofA сейчас на 35,62% ниже, чем на максимуме в феврале. А тогда ведь некоторым казалось, что банки станут бенефициарами подъема ставок, а их акции – защитными. Goldman потерял за тот же период 29,31%.

Непосредственной причиной разворота и падения фондовых индексов вчера стала не отчетность или статистика, а всего одно сообщение Bloomberg со ссылкой на источники. В нем утверждалось, что Apple планирует в следующем году снизить темпы найма сотрудников и сократить расходы на зарплаты в некоторых подразделениях из-за риска экономического спада. Тем самым она присоединится к растущей группе американских технологических корпораций (Microsoft, Amazon.com, Alphabet, Tesla и другие), имеющих схожие планы.

Акции Apple, прибавлявшие около 0,9%, немедленно развернулись и пошли вниз. По итогам дня они потеряли 2,1%.

За крупнейшей американской компанией, капитализация которой вчера вечером (уже после падения) составила $2,38 трлн, начал снижение и весь рынок. Он немедленно вспомнил как про перспективы рецессии, так и про рекордную инфляцию.

«Решение Apple отражает более широкое замедление инвестиций в новые вещи, новые компании и новые продукты, – пояснил Reuters директор по инвестициям Bokeh Capital Partners Ким Форрест. – Это означает, что инфляция является проблемой для таких компаний.»

Однако резкая реакция котировок была связана не только с содержанием новости, но и, как и в случае с отчетами, с состоянием рынка. С одной стороны, он становится все «тоньше»: часть участников покидает его или сокращает риски, ликвидность же снижается еще и благодаря действиям регуляторов. Тут и рост ставок, и сокращение баланса ФРС, и наращивание резервов банками после стресс-тестов, и еще ряд моментов.

С другой стороны, по мере падения акций растут короткие и режутся длинные позиции. За полгода позиционирование рынка, как отметил, словно оправдываясь в обвале, Bloomberg, совершило «драматический сдвиг». По данным JPMorgan Chase, кредитные плечи по длинным позициям в отслеживаемых им хедж-фондах сократились с максимально возможных до нижних 5% исторического диапазона. В то же время «шорт» вырос с самого низкого уровня до 70-го процентиля.

Иначе говоря, в конце прошлого года хедж-фонды ставили на рост так, как не ставили почти никогда, а теперь до редкого уровня выросли их ставки на падение. И соверешенно естественно, что поведение рынка так изменилось, если быков уже почти вытеснили медведи.