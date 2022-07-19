Фонды акций США лишились $2,1 трлн за квартал

Начавшийся в этом году в США медвежий рынок акций продолжает бить рекорды как по суммам испаряющихся средств инвесторов, так и по скорости бегства денег из падающих активов. За второй квартал индекс широкого рынка S&P 500 потерял 16,45%, но активы фондов, инвестирующих в американские акции, как выяснилось, снизились еще сильнее.
Как сообщило в понедельник со ссылкой на данные Refinitiv Lipper Reuters, во II квартале было зафиксировано рекордное сокращение их чистых активов – на $2,1 трлн – до $9,2 трлн. Это, как отмечает агентство, максимальные квартальные потери таких фондов в истории.
В относительном выражении это соответствует падению на 18,6%, что явно больше, чем у S&P 500. Но хотя его и называют индексом широкого рынка, сам рынок куда шире, да и реальная структура владения фондами и их инвестиций отличается от любой индексной. К тому же не стоит забывать, что помимо серьезного падения котировок акций, на размер активов влияло еще и то, что инвесторы забирали деньги со стола.
Прошлая неделя, по данным Refinitiv Lipper, была третьей подряд, на которой зафиксирован отток денег из фондов акций США. Вообще же в этом году не раз фиксировались серии и длиннее. Это совершенно неудивительно, если учесть, что и все первое полугодие выдалось для американских акций одним из самых мрачных в истории.
Для S&P 500 первые 6 месяцев 2022 года стали худшими с 1970-го – он потерял за этот период 20,6%. Для Dow Jones Industrial Average, упавшего на 15,3%, это было худшее начало года с 1962-го. Для более молодого Nasdaq Composite, появившегося лишь в 1971 году, это вообще было самое слабое первое полугодие в истории (минус 29,5%).
Наибольшее падение в абсолютном выражении во II квартале показали Vanguard Total Stock Market Index Fund, Inst +, SPDR S&P 500 ETF Trust и Vanguard 500 Index Fund, Admiral. Они потеряли $77,5 млрд, $70,5 млрд и $69,3 млрд чистых активов соответственно.
Остальные фонды из Top-10 по падению активов входят, естественно, в число крупнейших по абсолютному размеру и представляют таких гигантов, как Fidelity, Vanguard, BlackRock и др. И 9 первых мест в ней занимают фонды, отслеживающие индексы.
Очевидно, что на фоне падающего рынка возможность максимально точно отследить его динамику уже не всем представляется столь же хорошей идеей, как прежде. Это, впрочем, обычное дело, которое не очень связано с типом фондов. Еще в 1980-90 годах были проведены исследования, продемонстрировавшие, что публика постоянно сама себе вредит. В то время управляющие брали куда большие комиссии, чем сейчас, и комиссии эти, кроме того, были больше, чем у набравших в последние десятилетия популярность индексных фондов. Так что доходность у них должна была в целом быть пониже, однако они ее все же показывали (и не такую уж маленькую). Вот только на деле в долгосрочной перспективе массовому инвестору доставалась совсем малая ее доля.
Причина – в постоянных попытках угадать нужный момент для покупки или продажи акций или других инструментов и также выбрать фонд, который лучше подойдет для этого. В массе своей после многих попыток люди, во-первых, просто не угадывали, а во-вторых, платили куда большие комиссии, дополнительно урезая доходности. В результате такая вроде бы тупая стратегия, как «купил и держи», оказывалась на порядок более эффективной. Сейчас фондовая индустрия изменилась очень заметно, а вот люди – увы.