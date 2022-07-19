Фонды акций США лишились $2,1 трлн за квартал

Начавшийся в этом году в США медвежий рынок акций продолжает бить рекорды как по суммам испаряющихся средств инвесторов, так и по скорости бегства денег из падающих активов. За второй квартал индекс широкого рынка S&P 500 потерял 16,45%, но активы фондов, инвестирующих в американские акции, как выяснилось, снизились еще сильнее.



Как сообщило в понедельник со ссылкой на данные Refinitiv Lipper Reuters, во II квартале было зафиксировано рекордное сокращение их чистых активов – на $2,1 трлн – до $9,2 трлн. Это, как отмечает агентство, максимальные квартальные потери таких фондов в истории.



В относительном выражении это соответствует падению на 18,6%, что явно больше, чем у S&P 500. Но хотя его и называют индексом широкого рынка, сам рынок куда шире, да и реальная структура владения фондами и их инвестиций отличается от любой индексной. К тому же не стоит забывать, что помимо серьезного падения котировок акций, на размер активов влияло еще и то, что инвесторы забирали деньги со стола.



Прошлая неделя, по данным Refinitiv Lipper, была третьей подряд, на которой зафиксирован отток денег из фондов акций США. Вообще же в этом году не раз фиксировались серии и длиннее. Это совершенно неудивительно, если учесть, что и все первое полугодие выдалось для американских акций одним из самых мрачных в истории.



Для S&P 500 первые 6 месяцев 2022 года стали худшими с 1970-го – он потерял за этот период 20,6%. Для Dow Jones Industrial Average, упавшего на 15,3%, это было худшее начало года с 1962-го. Для более молодого Nasdaq Composite, появившегося лишь в 1971 году, это вообще было самое слабое первое полугодие в истории (минус 29,5%).

Наибольшее падение в абсолютном выражении во II квартале показали Vanguard Total Stock Market Index Fund, Inst +, SPDR S&P 500 ETF Trust и Vanguard 500 Index Fund, Admiral. Они потеряли $77,5 млрд, $70,5 млрд и $69,3 млрд чистых активов соответственно.