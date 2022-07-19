Европейцы лихорадочно ищут газ

Письмо «Газпрома» о форс-мажорных обстоятельствах по определенным поставкам газа в Европу показало справедливость страхов европейцев, что после профилактики «Северного потока 1» ситуация с газом в Европе и в частности в Германии не улучшится. Европа сейчас стремится как можно больше закачать газа в подземные хранилища на зиму, а европейские лидеры колесят по свету в поисках альтернативных источников снабжения «голубым топливом». Итальянский премьер Марио Драги, например, накануне важнейшего выступления в парламенте, от которого будет зависеть судьба его правительства, не готовится к нему в Риме, а отправился в Алжир. Он решил, что важнее оставить своему преемнику на посту главы кабинета министров «значительный объем газа», по словам алжирского президента Абдельмаджида Теббуна. Сегодня в Алжире будет подписан 4-миллиардный контракт по увеличению поставок алжирского газа на Апеннины.

«Алжир – очень важный партнер Италии в энергетическом секторе, в промышленности и других секторах экономики, в борьбе с преступностью и в поисках мира и стабильности в Средиземноморье»,- заявил Марио Драги перед вылетом в Алжир.