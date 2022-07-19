Европейцы лихорадочно ищут газ

Письмо «Газпрома» о форс-мажорных обстоятельствах по определенным поставкам газа в Европу показало справедливость страхов европейцев, что после профилактики «Северного потока 1» ситуация с газом в Европе и в частности в Германии не улучшится. Европа сейчас стремится как можно больше закачать газа в подземные хранилища на зиму, а европейские лидеры колесят по свету в поисках альтернативных источников снабжения «голубым топливом». Итальянский премьер Марио Драги, например, накануне важнейшего выступления в парламенте, от которого будет зависеть судьба его правительства, не готовится к нему в Риме, а отправился в Алжир. Он решил, что важнее оставить своему преемнику на посту главы кабинета министров «значительный объем газа», по словам алжирского президента Абдельмаджида Теббуна. Сегодня в Алжире будет подписан 4-миллиардный контракт по увеличению поставок алжирского газа на Апеннины.
«Алжир – очень важный партнер Италии в энергетическом секторе, в промышленности и других секторах экономики, в борьбе с преступностью и в поисках мира и стабильности в Средиземноморье»,- заявил Марио Драги перед вылетом в Алжир.
Эту неделю в Европе, пожалуй, можно назвать «энергетической». Вчера в Париже было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики между Францией и ОАЭ. Подписи на документе поставили президент Франции Эммануэль Макрон и президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян. По нему Эмираты будут поставлять французам Парижу не только газ, но и нефть.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела 18 июля вдали от Брюсселя. Она встретилась в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Глава исполнительной власти в объединенной Европе отправилась на берег Каспийского моря договариваться об увеличении поставок в Европу азербайджанского газа вдвое.
«Это хорошие новости для наших поставок газа этой зимой и на будущее»,- прокомментировала итоги переговоров в столице Азербайджана Урсула фон дер Ляйен.
В Алжир вместе с Драги приехала большая делегация. Кроме энергетики, подписаны соглашения и в других сферах.
«Этот саммит также подтвердит статус Алжира как нашего предпочтительного партнера в сфере энергетики,- подчеркнул премьер-министр Марио Драги.- В последние месяцы Алжир стал ведущим поставщиком газа в нашу страну».
Алжирский лидер Теббун рассказал журналистам некоторые подробности. Подписи под энергетическим соглашением поставят главы энергетических компаний Occidental, Eni и Total. Оно оценивается в 4 млрд долларов. Теббун не назвал объемы газа, но заверил, что речь идет о «значительных объемах». Он также выразил желание поставлять в Европу солнечную и электрическую энергию.
Во время предыдущего посещения Алжира Марио Драги три месяца назад энергетические гиганты Sonatrach и Eni уже подписали крупное соглашение об увеличении поставок алжирского газа. Алжирский газ идет на Сицилию по Транссредиземноморскому газопроводу протяженностью почти 2,5 тыс. километров. Он проходит через Тунис по дну Средиземного моря.
Комментируя сотрудничество с Алжиром в энергетической сфере, Марио Драги также выразил удовлетворение, что оно касается и возобновляемых источников энергии.
До 24 февраля Россия поставляла в Италию ок. 29 млрд кубометров газа в год. Поставки алжирского газа были скромнее - 23 млрд кубов. В этом году Алжир уже поставил Риму 13,9 млрд м³ газа. С учетом того, что российского газа на Апеннинах сейчас мало, Алжир действительно стал главным поставщиком «голубого топлива» в Италию.
Евросоюз ищет замену российскому газу везде. Кроме перечисленных выше стран и, естественно, США, это также Катар, Конго, Ангола и Мозамбик.