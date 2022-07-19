«Газпром» и иранская NIOC подписали меморандум по проектам общей стоимостью $40 млрд

Заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов и глава иранской национальной нефтяной корпорации (NIOC) Мохсен Хойстемер подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Об этом сообщает иранское агентство Shana.

Уточняется, что взаимодействие между компаниями предполагает разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение давления на месторождении Южный Парс, разработку шести нефтяных месторождений, завершение проектов СПГ, свопы по газу и продуктам переработки, а также строительство экспортных газопроводов и прочее научно-техническое сотрудничество. Общая стоимость проектов оценивается в $40 млрд.

Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр заявил, что подписание меморандума является историческим событием для иранской нефтяной отрасли, передает ТАСС. «Этот меморандум приведет к крупнейшим иностранным инвестициям в истории нефтяной промышленности Ирана. Он привлечет несколько десятков миллиардов долларов из России в нефтяные и газовые месторождения Ирана», — цитирует агентство Ходжастемехра.

Уточняется, что в Северный Парс и в площадки на месторождении в районе острова Киш российская сторона вложит $10 млрд

«Газпром» заявлял о заинтересованности в иранских проектах уже давно, однако разработкой месторождений до настоящего момента корпорация в стране не занималась.

Как отмечает Der Spiegel, с начала спецоперации на Украине РФ и Иран делят первое место в списке стран, против которых принято наибольшее количество санкций. У Тегерана за 40 лет накоплен богатейший опыт выживания в таких условиях, пишет издание, так что у Москвы есть чему поучиться, и сплоченность двух стран будет только усиливаться.