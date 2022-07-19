Как выбрать детскую песочницу?

Требует меньше ухода, так как его не нужно каждый раз промывать водой. В выборе модели вам поможет ссылка на сайт где вы найдете все что искали.

Конструкция

Покраска изделий из пластмассы бывает только матовая или полуматовая, при ярком свете видно, что краска нанесена неудачно. Полимерные изделия очень легкие и при низких температурах (ниже -5С) начинают таять. Для того, чтобы до минимума снизить влияние этого эффекта, некоторые производители обрабатывают песочницу специальным силиконом или другим защитным веществом.

При покупке игрушки для песочниц следует обратить внимание, сколько и какие цвета в комплекте. Важно, чтобы цвета были четкими, без размытости. Верхние края игрушки должны быть длинными, чтобы дети могли за них ухватиться. Кроме того, ассортимент игрушек для песочных игр чрезвычайно широк. Хорошо, если дно детской песочнице сделано из природного или искусственного материала. Это будет полезно для развития мелкой моторики. Обратите внимание на материал дна и крышки. Он должен быть прочным и не деформироваться при длительной эксплуатации.

Наличие дополнительных элементов

Детские площадки отличаются друг от друга по количеству, форме, размеру, дизайну, но наиболее важным является безопасность детей. Поэтому на детской площадке должен быть обязательно установлен барьер безопасности, который состоит из двух наклонных стенок высотой 5 см, соединенных специальной трубой.

Дополнительно на площадке нужны навесы, чтобы предохранить детей от дождя и солнца.

Детская площадка – это отличное место для приятного времяпровождения с друзьями, проведения времени с родителями и совершенно безопасно для детей.

В песочнице можно устроить и игровое место, если в ней больше свободного места. Это может быть доска, бруски, сетка, проложенные по ее периметру, но, конечно, лучше чтобы они были изготовлены из дерева, пластика или металла.

Чтобы песок лучше подходил для игр, его нужно просеять несколько раз, чтобы избавиться от мусора. Песок для песочниц не должен содержать много глины, поскольку она разрыхляет песок, делает его более пластичным. Но если на песке останутся следы грязи, то он долго не прослужит. Важно также правильно выбрать песок для песочных игр. Хорошо, если он просеян через сито.