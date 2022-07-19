Медведев назвал США спонсорами терроризма

США в очередной раз стали спонсорами терроризма, так как поставленное на Украину из Вашингтона оружие перепродают преступникам по всему мира.

Об этом в своём Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, поставляемое сейчас в Малороссию американское оружие уже начало расползаться по рукам разномастных преступников.

«Самое ужасное, что делается это «под крышей администрации» и спецслужб США, – отметил он. – Фактически Штаты в очередной раз стали спонсором международного терроризма».

Как считает Медведев, изъятием этого оружия необходимо заняться специальному международному органу, а для расследования совместно с другими ответственными странами создадут отдельный механизм.

«Уверен, это не скажется на результате — профессиональные оружейные воры успеют заработать на перепродаже американского оружия. А террористы и радикалы получат больше смертоносных типов военной техники», – резюмировал зампред Совбеза РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что отправка США многомиллиардной помощи Украине не является военной стратегией. Как говорится в материале издания The Washington Times дальнейшая судьба уже поставленных вооружений требует строгого контроля.

При этом автор статьи напомнил, что с лета 2021 года Вашингтон направил Киеву уже 15 пакетов военной помощи, в том числе артиллерийские ракетные системы, боеприпасы, гаубицы, вертолёты, противотанковые комплексы и беспилотники.

Анализируя эти данные подполковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что поставки вооружений не являются стратегией США и вряд ли помогут Украине переломить ход российской спецоперации.

Он считает, что боеготовность США не снизится из-за поставок оружия, однако указывает на «полный слом» системы военного снабжения в постсоветской республике.

«Вооружения и боеприпасы не доходят до фронта. Вот почему Украину методично оттесняют все дальше и дальше», – отметил бывший военный.

В свою очередь, полковник Марк Канчан полагает, что у США и НАТО «безграничные» арсеналы, но при этом он считает, что дальнейшая отправка некоторых видов вооружения всё равно угрожает безопасности самих Штатов.