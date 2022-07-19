Европейские судовладельцы выстроились в очередь на доставку российской нефти

Экспорт российской нефти на запад резко снизился, но на восток он так же резко вырос. Так, Китай в последние месяцы, по данным Vortexa, почти удвоил импорт российской сырой нефти – с 670 тыс. бар./д. в феврале до 1,13 млн бар./д. в июне. Главными покупателями российской нефти являются китайские НПЗ.

Индия вплотную приблизилась к миллиону баррелей в день при том, что в январе и феврале она нефть у России почти не покупала.

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«При такой тенденции,- комментирует ситуацию на нефтяных рынках главный экономист Vortexa Дэвид Веч,- очень может получиться так, что Россия сможет экспортировать всю свою сырую нефть и без США с Евросоюзом».

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Почти половину российской нефти в мае и июне перевезли греческие судовладельцы, контролирующие почти треть мирового танкерного флота. По данным Lloyd’s Listing Intelligence в мае-июне греческие танкеры заходили в российские порты на Черном и Балтийском морях 151 раз. В мае-июне 2021 г. таких заходов было 89. Греческие корабли ходят и в Сибирь, откуда они везут нефть в Китай. Так, «Критская легенда», танкер компании Avin Worldwide, прибыл, по данным MarineTraffic, 12 июля в китайский порт Лайчжоу с грузом нефти из Козьмино.

Спрос на нефть после 24 февраля резко повысил тарифы на корабли, особенно на средние танкеры класса Aframax. Сейчас их аренда стоит 40 тыс. долларов в сутки, хотя еще в январе она была в четыре раза ниже.

«Никто не может сказать, что случится с танкерным рынком после начала действия санкций (5 декабря),- рассказал Wall Street Journal владелец греческой судоходной компании, попросивший не называть его имени,- но в конце в целом они могут иметь даже положительный эффект, потому что спрос на нефть по-прежнему высок и танкеры могут возить нефть из США и, скажем, Ближнего Востока. Расстояния, которые им придется преодолевать, увеличатся, а значит увеличится и их прибыль».

Двое европейских судовладельцев рассказали, что к ним недавно обращались китайские коллеги, которые хотят купить 6 танкеров, потому что, по их мнению, после 5 декабря судов для перевозки российской нефти будет не хватать.

До 24 февраля около 80% экспорта российской нефти приходилось на развитые страны, включая ЕС, США, Японию и Южную Корею. По данным Kpler, экспорт российской нефти в Европу упал на две трети. В мае поставки нефти из России в ЕС сократились до 400 тыс. бар./д. Высвободившаяся нефть сейчас отправляется в другие страны, в основном в Азии. При этом Москва продает нефть новым покупателям с большими скидками, доходящими до 30-40 долларов за баррель. Так что отбоя в покупателях нет.

Естественно, нефтепереработчики хорошо зарабатывают на разнице цен на российскую нефть и нефтепродуктов, которые они продают в ту же Европу. Т.е. европейцы получают ту же российскую нефть, об уменьшении зависимости от которой они с таким энтузиазмом рапортуют при каждом удобном и неудобном случае, намного дороже, чем покупали еще какие-то несколько месяцев назад напрямую у Москвы.

Очень распространены среди моряков, не желающих, чтобы кто-то знал, где они находятся, куда и с чем они плывут, отключения транспондеров, а также перегрузка нефти с одного танкера на другой прямо в море. К примеру, десятки таких перегрузок были зафиксированы в районе греческого порта Каламата.