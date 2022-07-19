«Нелепая идея»: западные аналитики оценили последствия потолка цен на российскую нефть

В планы Белого дома ограничить доходы России от продажи нефти не верят в самой Америке. Мало того, серьезные аналитики типа исполнительного директора Института анализа глобальной безопасности Гэла Лафта называют идею лишить Кремль денег на ведение СВО на Украине таким топорным способом «нелепой». Он сравнивает идею Джо Байдена, Джанет Йеллен и прочих белодомовских «мечтателей» с походом в магазин и предложением продавцу продать товар по более низкой цене. Причем, не просто более низкой, а намного более низкой.

«Рыночный рынок так не работает,- приводит CNBC слова Лафта.- Это очень сложный рынок. На нем нельзя снижать цены волевым решением».

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Западные страны и, в первую очередь, США и Европа, расстреляли себе все конечности и части тела, принимая один за другим пакеты санкций против России, но, судя по всему, так ничего и не поняли. По иронии судьбы, говорит Гэл Лафт, идея потолка цен на российскую нефть, как уже не раз бывало с антироссийскими санкциями, скорее всего ударит бумерангом, причем ударит больно, по самим США и остальным членам G7.

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«Это нелепая идея,- объясняет Гэл Лафт,- потому что она игнорирует тот факт, что нефть является взаимозаменяемым товаром и сырьем».

Предлагая ограничить цены на российскую нефть, в Белом доме хотят не только ограничить России поток нефтедолларов, при помощи которых она ведет специальную военную операцию на Украине, но и надеются снизить стоимость нефти для всех потребителей.

По мнению Лафта, столкнувшись с потолком, Россия, вероятно, снизит добычу нефти и создаст искусственный дефицит «черного золота» на рынках, в результате чего эффект от потолка цен будет противоположным.

«Те американцы и европейцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов!»- предупреждает он.

Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что США с союзниками хотят ограничить цену барреля российской нефти 40-60 долларами.

«Невозможно обмануть законы спроса и предложения,- уверен Лафт.- Невозможно отрицать законы тяготения, когда речь заходит о взаимозаменяемом сырье».

Гэл Лафт далеко не единственный эксперт, который крайне скептически относится к идее ограничения цен на российскую нефть. Не очень понятно, как, например, заставить присоединиться к ней Китай и Индию, главных сейчас импортеров нефти из России, покупающих ее со скидкой.

Министр финансов США Джанет Йеллен на встрече глав финансовых ведомств G20, прошедшей на прошлой неделе на Бали, назвала потолок цен на российскую нефть «одним из наиболее мощных средств борьбы с инфляцией». Однако министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати в интервью CNBC позволила себе не согласиться с коллегой из-за океана. Она уверена, что проблемы в энергетической сфере связаны с предложением и манипуляции с ценами их не решат.