Храбрый рубль не испугался нового бюджетного правила

С самого открытия торгов на валютном рынке пара доллар-рубль взяла курс на юг, приступив к тестированию зоны поддержки 56-56,1. Основным драйвером роста российской валюты продолжает оставаться налоговый период. В ближайшие дни бизнесу предстоит рассчитаться с бюджетом за второй квартал по налогам, поэтому экспортеры активизировали продажу валютной выручки.

Внешний фон также благоприятен для роста рубля: на продолжающемся сильном ослаблении курса доллара к основным мировым валютам нефть стоит дороже $106 за баррель, растут в цене промышленные металлы.

В течение первого часа торгов не очень сильная техническая преграда для укрепления российской валюты 56-56,1 руб. за доллар была пройдена, и пока все говорит о том, что курс сумеет закрепиться под этим уровнем. Следующей целью станет покорение психологически важного уровня 55 руб. за доллар. Пределом укрепления рубля в июле многие аналитики называют отметку 53 рубля.

Действительно, скорее всего, сейчас «россиянину» не удастся обновить локальный максимум этого года 50 руб. за доллар из-за того, что объем поставок газа в Европу резко сократился в последние недели, а спрос на иностранную валюту вырос из-за оживления импорта.

При этом трейдеры пока игнорируют информацию СМИ о предложении Минфина РФ возродить бюджетное правило, призванное искусственно девальвировать рубль за счет покупки валюты «дружественных стран» на часть нефтегазовых доходов. В новом бюджетном правиле финансовое ведомство планирует учитывать не только цену на нефть, но также объем ее добычи и экспорта.

Ранее именно изъятие из экономики так называемых «нефтяных сверхдоходов» было основным препятствием для укрепления курса рубля. Многие экономисты называли экономически нецелесообразным вкладывать доходы бюджета под околонулевые ставки в западные ценные бумаги и при этом занимать деньги под более высокие проценты.

Сейчас против бюджетного правила выступает Банк России, говоря, что через покупку иностранной валюты мы будем импортировать чужую инфляцию. Минэкономразвития также полагает, что реализация бюджетного правила лишь ухудшит ситуацию в экономике.

Пока валютные трейдеры считают, что при наличии таких сильных оппонентов Минфину трудно будет провести свое решение через правительство или президента РФ. Но настроения рынка меняются очень быстро. Не исключено, что как только закончится налоговый период, новости по новому бюджетному правилу станут драйвером для обесценивания рубля.