Особенности ремонта швейцарских часов

Они имеют продолжительный срок службы, но все же нуждаются в регулярном профилактическом ремонте, иначе называемом репассажем. Ремонт швейцарских часов включает в себя:

детальную диагностику;

реставрацию и полировку корпуса для придания часам безукоризненного внешнего вида;

замену смазки и калибрование хода;

реставрацию циферблата и замену стрелок;

замену треснувшего или потертого стекла;

ультразвуковую чистку с применением современного оборудования;

замену корпуса или ремешка (при наличии такой необходимости).

Помимо плановой диагностики и регулярного репассажа время от времени может возникать необходимость в срочном внеплановом ремонте швейцарских часов, вызванная следующими факторами:

пагубное влияние температурных перепадов;

естественное изнашивание механизмов, ухудшающее ход;

попадание влаги или пыли внутрь часов;

механические дефекты часов, возникшие вследствие падения или удара.

При обнаружении любых неполадок в функционировании швейцарских часов следует незамедлительно обратиться за помощью к опытному специалисту. Самое важное – доверить проведение ремонта высококвалифицированному мастеру, который обладает требуемыми компетенциями. Несоблюдение этого простого правила чревато тем, что после окончания ремонтных работ состояние часов станет только хуже. Качество ремонта прямо связано с профессиональным уровнем и опытом работы выполняющего его мастера. В солидных компаниях сотрудники проходят специальное обучение под руководством швейцарских часовщиков. Стоимость швейцарских часов весьма высока, и им требуется особое внимание. Поэтому перед тем как отдавать столь дорогостоящее изделие в мастерскую, нужно выяснить степень готовности ее сотрудников к выполнению столь сложных работ и наличие у них необходимой квалификации.

Настоящие профессионалы используют в данных целях дорогостоящее оборудование, выпускаемое известными европейскими предприятиями. При этом они предоставляют своим клиентам длительные гарантии. При использовании таких услуг заказчики могут не сомневаться в соответствии результата ремонтных работ своим ожиданиям. Своевременное выполнение ремонта швейцарских часов позволяет на многие годы продлить срок их службы и предотвратить возникновение более серьезных неисправностей.