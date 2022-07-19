Нужно ли России восстанавливать отношения с «шулерским» Западом

Алгоритм западной политики

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил как дипломатический хирург. Он написал большую статью «Об инсценировках как методе политики Запада». Препарировал ряд примеров из дальнего и ближнего зарубежья, доказав, что фейки и инсценировки – это не какие-то точечные или единичные примеры западной политики, а чуть ли не самый популярный метод американских и европейских дипломатов. «В этом – весь смысл алгоритма западной политики: состряпать информационный фейк, раздуть его до вселенской катастрофы в течение пары-тройки дней, перекрывая доступ населения к альтернативным сведениям и оценкам, а когда факты все-таки пробьют себе дорогу – их просто игнорируют, в лучшем случае – упоминают на последних полосах новостей мелким шрифтом. Важно понимать: это не безобидные игрушки в медиа-войне, поскольку такие постановки прямо используются как предлог для вполне материальных действий: наказания «обвиняемых» стран санкциями, осуществления против них варварских актов агрессии с многими сотнями тысяч жертв среди мирного населения, как это было, в частности, в Ираке и Ливии. Или – как в случае с Украиной – для ее использования как расходный материал в войне Запада против России», – объяснил министр.

Неудивительно, что после всего перечисленного Сергей Лавров потребовал от западных коллег «из мира иллюзий вернуться на землю». «Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права», – заявил он. Если же западные страны не могут играть честно, то, по словам Сергея Лаврова, «пусть оставят всех остальных в покое, пусть прекратят насильно загонять в свой лагерь угрозами и шантажом тех, кто хочет жить своим умом, пусть на деле признают за самостоятельными уважающими себя странами право на свободу выбора».