Нужно ли России восстанавливать отношения с «шулерским» Западом

Алгоритм западной политики
Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил как дипломатический хирург. Он написал большую статью «Об инсценировках как методе политики Запада». Препарировал ряд примеров из дальнего и ближнего зарубежья, доказав, что фейки и инсценировки – это не какие-то точечные или единичные примеры западной политики, а чуть ли не самый популярный метод американских и европейских дипломатов. «В этом – весь смысл алгоритма западной политики: состряпать информационный фейк, раздуть его до вселенской катастрофы в течение пары-тройки дней, перекрывая доступ населения к альтернативным сведениям и оценкам, а когда факты все-таки пробьют себе дорогу – их просто игнорируют, в лучшем случае – упоминают на последних полосах новостей мелким шрифтом. Важно понимать: это не безобидные игрушки в медиа-войне, поскольку такие постановки прямо используются как предлог для вполне материальных действий: наказания «обвиняемых» стран санкциями, осуществления против них варварских актов агрессии с многими сотнями тысяч жертв среди мирного населения, как это было, в частности, в Ираке и Ливии. Или – как в случае с Украиной – для ее использования как расходный материал в войне Запада против России», – объяснил министр.
Неудивительно, что после всего перечисленного Сергей Лавров потребовал от западных коллег «из мира иллюзий вернуться на землю». «Инсценировки, сколько бы их ни продолжали, не сработают. Пора играть по-честному, не по шулерским правилам, а на основе международного права», – заявил он. Если же западные страны не могут играть честно, то, по словам Сергея Лаврова, «пусть оставят всех остальных в покое, пусть прекратят насильно загонять в свой лагерь угрозами и шантажом тех, кто хочет жить своим умом, пусть на деле признают за самостоятельными уважающими себя странами право на свободу выбора».
Со своей стороны, западные страны демонстрируют, что играть честно, «не по шулерским правилам»они не готовы. Скорее наоборот, чем сложнее становится внутренняя ситуация в странах-членах ЕС, чем больше проявляется тупиковость их нынешнего подхода в отношении Российской Федерации, тем чаще они прибегают к фейкам, инценировкам и двойным стандартам. Так, например, падение уровня жизни в США и Европе называют «платой за сдерживание агрессии Путина». Рост цен на продукты питания и энергоносители – «налогом Путина». Перебои в поставках российского газа в Европу, вызванные санциями США и ЕС и погромом части европейской инфраструктуры «Газпрома» – «санкциями Путина».
Кроме того, в западных СМИ регулярно разгоняются возмущения относительно ударов России по объектам ВСУ в крупных городах (Виннице, Кременчуге) – и в то же время хранится гордое молчание относительно ежедневных обстрелов украинской артиллерией гражданских объектов в том же Донецке. А если об этом и пишется, то с подписями о том, что это результаты обстрела города со стороны… российской армии.
Пессимисты и оптимисты
Вопрос в том, как если не сейчас, то после Специальной военной операции на Украине западные страны будут восстанавливать отношения с Россией. На него есть два варианта ответа.
Сторонники пессимистичного варианта уверяют, что, как и в притче о скорпионе и лягушке, инсценировки и двойные стандарты лежат в природе западного взгляда на Россию. Что США и ЕС не рассматривают ее как часть западного мира и всегда будут относится к ней, как к чужой, а значит, позволять себе применять двойные стандарты. В этом варинате, Россия либо должна принять такой сценарий и общаться с Западом на том же языке, либо (в рамках многополярности) делать упор на развитие отношений с другими странами и государствами. Теми, которые ведут дела более-менее честно (насколько это возможно в международных отношениях). Теми, кто не воспринимает Россию как страну второго сорта и как врага.
Однако есть те, кто оптимистично смотрит в будущее. Кто считает, что достижение целей Специальной военной операции приведет к пересмотру взаимоотношений между Москвой и Западом. Снесет всю шелуху, которая осталась от отношений 90-х годов между «победителем» и «побежденным» в холодной войне, а также послужит стимулом к написанию новых правил. Правил, в рамках которых Россия будет восприниматься как великая держава со своей сферой влияния. Как важный элемент мировой экономики и как ответственный игрок, играющий по правилам. Как актор, которого Запад не может игнорировать, и с которым не стоит конфликтовать на пустом месте. В конце концов, как близкая во многих отношениях Западу страна, способная на равных вести диалог с Китаем, а тем более с любыми другими игроками, стремящимися пересмотреть европоцентричную модель мира. И только тогда, когда на Западе произойдет понимание всего этого, там смогут выстроить с Россией нормальные, а не шулерские отношения.
Оптимистичный вариант, конечно, выгоднее и предпочтительнее для мира. Возможным намеком на него служит начавшаяся кое-где смена западных элит, сформировавшихся в атмосфере отношений 90-х годов. Обольщаться по поводу ее ближайших результатов не стоит, но тектоника характерная.