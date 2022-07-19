Ozon’у помогут догнать «Газпром»

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам при президенте предложила либерализовать одно из условий, позволяющих отнести акции российской организации к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы регулятора, либерализация возможна при помощи увеличения верхнего порога рыночной капитализации эмитента в течение первой недели торгов после включения его акций в список допущенных к торгам.

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«Не умаляя ни в коей мере значение поддержки малого и среднего бизнеса, конечно, важно поддержать именно быстрорастущие высокотехнологичные компании», — цитирует агентство ее выступление 18 июля на Совете по стратегическому развитию. В частности, глава ЦБ предложила увеличить верхний порог рыночной капитализации эмитентов для отнесения их акций к инновационному сектору с 25 до 75 млрд рублей.

Требование о верхнем пороге капитализации акций компании в первую неделю торгов содержатся в правилах отнесения акций и облигаций российских организаций, а также инвестиционных паев, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Это позволяет эмитентам принять налоговую ставку 0% к налоговой базе по налогу на прибыль организаций, определяемую по доходам от операций с этими бумагами.

Также, добавила Набиуллина, такие компании, получив от государства меры поддержки, не всегда удовлетворяют критериям малого бизнеса и критериям, которые установлены для отнесения биржей к сектору рынка инноваций и инвестиций. «И здесь нужны специальные критерии для таких компаний, для того чтобы распространить на них уже действующие меры поддержки и, возможно, выработать специальные меры», - считает глава ЦБ.

Есть над чем работать и куда расти

Сегмент инноваций и инвестиций традиционно интересует ЦБ, отмечает управляющий партнер ГК Aravana Сергей Усков, но для увеличения поддержки компаний, которые могли бы претендовать на соответствующие меры, регулятор предлагает нарастить верхний порог рыночной капитализации. Для чего это делается, ЦБ пояснил сразу же: есть задача поддерживать именно быстрорастущие компании и не тратить финансы на бизнес небольшого масштаба, который, может быть, и не «выстрелит».

Цель понятна: предоставлять доступ к финансам в приоритетном порядке тому бизнесу, который создает рабочие места, развивается и может принести больше денег в бюджет, поясняет эксперт. Отличной иллюстрацией тому, каким именно компаниям поможет такая инициатива, стала реакция расписок OZON: они выросли на 9,14% и поднялись к максимумам с 11 апреля.

В перечень бумаг, которые подходят под таргет инноваций и инвестиций, входят акции «Фармсинтеза», ОАК, «Института стволовых клеток человека», QIWI и так далее – около 20 тикеров. Однако их общий удельный вес в составе российского рынка минимален и вряд ли превышает 5%. Если путем подобной поддержки доля рынка расширится в два-три раза, можно будет считать, что цель достигнута, считает Усков. В составе индекса MSCI доля бумаг OZON составляет 0,64%, в то время как доля акций «Газпрома» - 18,68%. Есть, над чем работать.

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Опереться на бизнес

«Я согласен, что сектор инновации определяется не уровнем капитализации компаний (искусственно его ограничивая, можно получить ситуацию, когда в результате рыночного ралли из сегмента выпадут такие тяжеловесы как Яндекс), а именно темпами роста и общей смысловой направленностью бизнеса», – говорит Владимир Рожанковский, управляющий директор компании trade123.

Владимир Путин, напоминает эксперт, на вчерашнем совещании подчеркнул важность удвоения усилий в импортозамещении именно в сфере высоких технологий, где у России традиционно всегда отмечалось отставание. Теперь от продукции и услуг в этой сфере зависит развитие всей нашей экономики, а также ответ на вопрос о её самодостаточности и перспективах скорейшего выхода из текущей рецессии.

Владимир Рожанковский считает, что в центре внимания действительно должны быть те компании из данного сектора, которые совмещают повышенные темпы роста с приверженностью выплатам дивидендов. Особенно актуально это в ситуации, когда от них отказываются госкомпании, ранее считавшиеся оплотами бесперебойных выплат – например, российский игрок сектора кибербезопасности Positive Technologies.

С Рожанковским соглашается к.э.н. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». По его мнению, предложение ЦБ позволит инвесторам выбирать в секторе уже относительно крупные, сформировавшиеся компании, являющиеся лидерами рынка – это станет необходимым условием получения налоговых льгот и снизит риски инвестиций

Новые условия – новые критерии

В России, указывает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, установлена нулевая ставка налога на прибыль и НДФЛ для инвесторов, получающих доходы от операций с акциями и облигациями, торгуемыми в Секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ) Мосбиржи. Минимум капитализации акций или выпуска облигаций таких компаний – 500 млн руб. А верхний предел для таких бумаг установлен в 25 млрд руб.

Этот порог был принят в 2012 году и имел целью поддержку привлечения средств в относительно небольшие передовые высокотехнологичные предприятия. Считалось, что более крупные эмитенты не столь нуждаются в дополнительном стимулировании вложений, поскольку достаточно себя зарекомендовали и могут рассчитывать на финансирование со стороны инвесторов, банков без налоговых льгот.

Однако, продолжает аналитик, прошло не просто десять лет, в течение которых сумма 25 млрд руб. явно «обмельчала» из-за инфляции и роста средней капитализации компаний на бирже. Кроме этого, в последние месяцы из-за санкций резко сжался приток инвестиций в российские активы от нерезидентов. Да и отечественные инвесторы имеют не только меньше свободных средств, но и крайне разочарованы отменой выплат дивидендов многими ведущими российскими эмитентами. Всё это существенно подрывает приток средств в бумаги отечественных компаний. А финансирование предприятий инновационного сектора становится критически важным для экономики в связи с уходом многих иностранных игроков.

Таким образом, говорит Гойхман, предложение поднять лимит капитализации таких компаний крайне актуален. Он не лишает притока средств фирмы, уже включённые в Сектор РИИ (таких сейчас всего 17, что просто мизерно для рынка), но даёт дополнительные возможности привлечения долгосрочного финансирования большему числу компаний. Причём, чем выше будет стоимость их ценных бумаг от предполагаемого роста спроса на них, тем существеннее окажется экономия инвесторов на налоговых льготах.