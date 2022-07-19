Парламент Шри-Ланки одобрил трех кандидатов на пост главы государства

Парламент Шри-Ланки в ходе специального заседания одобрил три кандидатуры для выборов президента страны.

Как сообщается на сайте законодательного органа, кандидатом от правящей коалиции стал действующий премьер-министр и временно исполняющий обязанности президента Ранил Викремесингхе, кандидатом от основного оппозиционного блока является депутат от правящей партии и экс-министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума; от альянса «Национальная власть народа» выдвинулся его председатель Анура Кумара Диссанаяке.

Лидер оппозиции Шри-Ланки Саджит Премадаса отказался от участия в гонке за пост президента страны в пользу Алахапперумы, выступив в его поддержку.

Президент Шри-Ланки избирается на пятилетний срок в ходе выборов, проводимых по всей стране, однако в связи с отставкой Готабая Раджапаксы, который ушел со своего поста до окончания своих полномочий, нового главу государства в соответствии с конституцией изберет парламент.

Напомним, предыдущий президент Шри-Ланки Готабай Раджапакса ушел в отставку на фоне массовых протестов в стране. Утром 13 июля Раджапакса вместе с супругой покинул родину, а на следующий день официально заявил об уходе с должности.

Президентские выборы в Шри-Ланке состоятся 20 июля путем парламентского голосования; впервые в истории государства парламент назначит президента путем выбора из нескольких кандидатов. В 1993 году в связи с гибелью Ранасингхе Премадасы, который был убит в результате нападения террориста-смертника, новый президент Дингири Банда Виджетунге также был избран парламентом на оставшийся срок, но тогда его кандидатура была единственной.

Протесты в Шри-Ланке начались в апреле на фоне глубокого экономического кризиса: государство переживает самый тяжелый период с конца 40-х годов. В стране беспрецедентный рост цен и острый дефицит продовольствия, топлива, лекарств, других жизненно важных предметов; ежедневно происходят сбои подачи электричества, из-за чего гибнут люди в медучреждениях. В связи с нехваткой валюты для закупки товаров первой необходимости Шри-Ланка вынуждена была объявить дефолт.