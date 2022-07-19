Последняя ракета-носитель «Ангара» отправилась в Плесецк для завершения летных испытаний

Омское производственное объединение «Полет», являющееся филиалом ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (госкорпорация «Роскосмос»), отправило на космодром в Плесецк ракету-носитель «Ангара-1.2» для завершения летно-конструкторских испытаний.

«Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева из своего омского филиала ПО "Полет" отправил на космодром Плесецк вторую штатную ракету-носитель "Ангара-1.2". Пуском этой ракеты завершаются летные испытания ракеты-носителя легкого класса семейства "Ангара"», — сообщается на сайте предприятия.

Специалисты омской производственной площадки при участии структурных подразделений ГКНПЦ имени М. В. Хруничева завершили испытания ракеты-носителя, подтвердив готовность «Ангары» к продолжению летно-конструкторских испытаний на космодроме, поясняется в сообщении.

Ракета космического назначения «Ангара-1.2», создание которой является одним из приоритетных направлений развития национальной системы средств выведения, была впервые запущена с космодрома Плесецк в июле 2014 года. В ПО «Полет» отмечают, что космический ракетный комплекс создается на основе унифицированного ряда ракет легкого и тяжелого классов и будет способен выводить практически весь спектр полезных нагрузок в широком диапазоне высот и наклонений орбит. Подчеркивается, что в двигательных установках новых ракет-носителей семейства «Ангара» используются экологически чистые компоненты топлива — кислород и керосин.