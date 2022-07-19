Правительство Франции потратит почти 10 млрд евро на национализацию компании EDF

Власти Франции решили полностью выкупить энергетический концерн Electricite de France (EDF).

В настоящее время правительству принадлежит 84% акционерного капитала EDF. После выкупа оставшихся 16% бумаг у акционеров планируется делистинг компании.

Как отмечает пресс-служба французского министерства финансов, решение принято в условиях чрезвычайной ситуации. «Геополитическая обстановка требует принятия решительных мер для обеспечения энергетической независимости и суверенитета Франции, в том числе возможности планировать средства производства, транспортировки и распределения электроэнергии на крайне долгосрочную перспективу», — указывается в пресс-релизе ведомства.

Уточняется, что публичная оферта о выкупе акций EDF будет направлена по цене 12 евро за бумагу. Таким образом, на национализацию компании французское правительство потратит в общей сложности примерно 9,7 млрд евро.

Оферта будет направлена для согласования регуляторами в начале сентября.

О том, что правительство планирует национализировать крупнейшую энергогенерирующую компанию Франции, 6 июля заявляла премьер-министр страны Элизабет Борн.

Как пишет агентство Bloomberg, отказ от энергоносителей из России предстоящей зимой обойдется гражданам европейских стран более чем в $200 млрд. Агентство указывает на то, что по мере роста цен на газ и электроэнергию все больше западных предприятий будут нести потери, что в конечном итоге будет компенсироваться за счет потребителей. Отмечается, что обращение германского импортера российского газа Uniper к правительству ФРГ за помощью в размере 10 млрд евро и национализация EDF — лишь «верхушка айсберга».