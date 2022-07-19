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Предложение «20 идей» о штрафах для невнимательных пешеходов оценили власти

19 июля 2022, 16:18

Более 11 000 наездов на пешеходов было совершено с января по май 2022 года, это на 8,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Однако число погибших в таких ДТП выросло на 1 000 человек, следует из информации ГИБДД России.

Александр Щербак/ТАСС

Виновниками происшествий на дороге не всегда становятся водители, порой столкновения происходят из-за невнимательности пешеходов, которые, в свою очередь, отвлекаются на смартфоны и другие гаджеты.

Смотрю в книгу - не вижу машину

Штрафы за использование телефона за рулем начали применять как меру наказания в России с 2007 года, сейчас он составляет 1 500 рублей. Только за пять месяцев этого года возбудили почти 280 000 административных дел из-за нарушения этих требований. Однако если водителей привлечь к ответственности можно, то пешеходы такого наказания избегают. Автор некоммерческого проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает привлекать пешеходов к ответственности за переход дороги с гаджетом в руках, поскольку в Китае, Литве и других странах такая мера доказала эффективность. Давыдов направил свои предложения в Совет Федерации, МВД и Минюст России. В ведомствах с идеями ознакомились.

Заместитель начальника управления организационного обеспечения аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ирина Харламова сообщила, что обращение рассмотрено и принято к сведению.  Начальник отдела по работе с обращениями граждан МВД России Анна Горюнова рассказала, что предложение рассмотрено в пределах компетенций МВД. «Ваша информация с предложениями принята к сведению. Благодарим за проявленный интерес к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и активную гражданскую позицию», - сказано в ответе ведомства. Заместитель директора департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Минюста России Вероника Николаева в письме ответила, что «информация, изложенная в обращениях, внимательно изучена и принята к сведению». О проведении работы в этом направлении в ведомствах не уведомили.

«Я прошу Совет Федерации, МВД и Минюст обратить внимание на актуальность проблемы и разработать законопроект по установлению штрафа за использование смартфонов и иных отвлекающих устройств на дороге. Это ожидаемо приведет к пониманию важности соблюдения мер предосторожности не только водителями, но и остальными участниками дорожного движения. К сожалению, данное предложение до сих пор находится без ответа в отношении наличия или отсутствия планов по его внедрению. А проблема безответственного использования смартфонов в зонах повышенной опасности остается не решенной», - сообщил Дмитрий Давыдов в ответ на письма государственных органов и поблагодарил их за изучение и принятие к сведению обращений.

Давыдов напомнил, что в прошлом году более 3 700 человек погибли при наезде на пешеходов и более 33 000 получили травмы. Таким образом, каждый четвертый летальный исход на дорогах – это сбитый пешеход. При этом более 2 500 смертей или почти 70% происходили по вине пешехода, а остальные 1 200 по вине водителей. Автор приводит сравнение, что в Японии за этот же период погиб 941 пешеход, а в Италии чуть больше 3 500. Учитывая поправку на население, в России этот показатель примерно в 3,5–4 раза выше, резюмирует он.

«Очевидно, что эта печальная статистика во многом является результатом низкой сознательности населения. Пешеходы недооценивают опасность нарушения правил и риски отсутствия концентрации на дороге. Существующих административных мер воздействия на них явно недостаточно», - отметил Давыдов.

Критичные 5 секунд

Гаджеты отнимают много времени. Это не критично, когда вы находитесь дома или в кафе, но на дороге 5 секунд, которые вы потратите на чтение сообщения в мессенджере, могут стоить вам здоровья, а в худшем случае – жизни. Снизить число происшествий, связанных с невнимательностью переходов, может помочь профилактическая работа и изучение ПДД. Сейчас в этом направлении предпринимаются попытки. Например, в прошлом году в 15 регионах страны в онлайн и офлайн-формате прошла всероссийская социальная кампания «Твой ход! Пешеход». В рамках акции в летний (июнь-август) и осенний (сентябрь-ноябрь) периоды провели более 3 000 ознакомительных лекций и уроков, посвященных безопасности как пешеходов, так и водителей. Так, по итогам 11 месяцев 2021 года количество ДТП с участием пешеходов снизилось на 12%.

 «Были эксперименты, когда в поребрик встраивали лампочки. Человек идет, опустив голову в телефон, и ему в глаза мигает свет, чтобы он поднял взгляд. Но заметного результата это не дало»,      прокомментировал «Эксперту» председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов.

Самое опасное время на дорогах летом

Летом количество ДТП, в том числе с участие пешеходов, увеличивается, следует из данных госинспекции. Это связано и с ростом числа электрических самокатов, которые чаще всего перемещаются по тротуарам. Граждане, управляя самокатом, используют гаджеты – слушают музыку или ведут переписку. Таким образом, невнимательный пешеход с гаджетом и человек на самокате в наушниках имеют еще больше шансов на столкновение. Наезды на пешеходов чаще всего происходят на перекрестках, на втором месте по частоте – случаи, когда граждане стоят рядом с проезжей частью.

«Отдельной статистики по количеству аварий, связанных с невнимательностью пешеходов, нет. По косвенным признакам можно сделать вывод, что больше ДТП с пешеходами происходят в весенне-летний период: граждане часто выходят на прогулки, ходят, глядя в телефон, катаются на самокатах. Порой ездят на электросамокатах вдвоем, хотя это запрещено. Все это снижает внимательность», добавил Солдунов.

Повысить ответственное отношение пешеходов к правилам дорожного движения могут помочь штрафы, считает Дмитрий Давыдов. Такой опыт уже внедрен в Китае, где в городе Цзясин штраф за пользование мобильным на дороге с 2019 года достигает 50 юаней (около 460 рублей, здесь и далее по курсу на 11 июля 2022 года). В Литве невнимательных пешеходов могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 евро (около 1 200 – 2 500 рублей).

Автор проекта «20 идей» предлагает ввести систему штрафов за пользование гаджетами для пешеходов при пересечении проезжей части, а также для велосипедистов и пользователей электросамокатов, сегвэев и роликов. Из-за опасения получить административное наказание у граждан быстрее сформируется привычка к безопасному поведению, поскольку они будут более явно ощущать свою ответственность, считает автор. Кроме того, полученные от штрафов средства можно будет направить на обустройство более безопасных пешеходных переходов, а также инфраструктуры для велосипедистов и пользователей самокатов, что также улучшит ситуацию на дорогах.

Дмитрий Давыдов создал проект пять лет назад, а в период пандемии дополнил идеи и вдохнул в них новую жизнь. «20 идей» написаны из гуманистических соображений и направлены на улучшение жизни россиян, отмечает Давыдов. Однако без законодательной поддержки государства реализовать их будет невозможно. Поэтому автор надеется на поддержку со стороны властей.