Предложение «20 идей» о штрафах для невнимательных пешеходов оценили власти

Виновниками происшествий на дороге не всегда становятся водители, порой столкновения происходят из-за невнимательности пешеходов, которые, в свою очередь, отвлекаются на смартфоны и другие гаджеты.

Смотрю в книгу - не вижу машину

Штрафы за использование телефона за рулем начали применять как меру наказания в России с 2007 года, сейчас он составляет 1 500 рублей. Только за пять месяцев этого года возбудили почти 280 000 административных дел из-за нарушения этих требований. Однако если водителей привлечь к ответственности можно, то пешеходы такого наказания избегают. Автор некоммерческого проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает привлекать пешеходов к ответственности за переход дороги с гаджетом в руках, поскольку в Китае, Литве и других странах такая мера доказала эффективность. Давыдов направил свои предложения в Совет Федерации, МВД и Минюст России. В ведомствах с идеями ознакомились.

Заместитель начальника управления организационного обеспечения аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ирина Харламова сообщила, что обращение рассмотрено и принято к сведению. Начальник отдела по работе с обращениями граждан МВД России Анна Горюнова рассказала, что предложение рассмотрено в пределах компетенций МВД. «Ваша информация с предложениями принята к сведению. Благодарим за проявленный интерес к вопросам обеспечения безопасности дорожного движения и активную гражданскую позицию», - сказано в ответе ведомства. Заместитель директора департамента уголовного, административного и процессуального законодательства Минюста России Вероника Николаева в письме ответила, что «информация, изложенная в обращениях, внимательно изучена и принята к сведению». О проведении работы в этом направлении в ведомствах не уведомили.

«Я прошу Совет Федерации, МВД и Минюст обратить внимание на актуальность проблемы и разработать законопроект по установлению штрафа за использование смартфонов и иных отвлекающих устройств на дороге. Это ожидаемо приведет к пониманию важности соблюдения мер предосторожности не только водителями, но и остальными участниками дорожного движения. К сожалению, данное предложение до сих пор находится без ответа в отношении наличия или отсутствия планов по его внедрению. А проблема безответственного использования смартфонов в зонах повышенной опасности остается не решенной», - сообщил Дмитрий Давыдов в ответ на письма государственных органов и поблагодарил их за изучение и принятие к сведению обращений.

Давыдов напомнил, что в прошлом году более 3 700 человек погибли при наезде на пешеходов и более 33 000 получили травмы. Таким образом, каждый четвертый летальный исход на дорогах – это сбитый пешеход. При этом более 2 500 смертей или почти 70% происходили по вине пешехода, а остальные 1 200 по вине водителей. Автор приводит сравнение, что в Японии за этот же период погиб 941 пешеход, а в Италии чуть больше 3 500. Учитывая поправку на население, в России этот показатель примерно в 3,5–4 раза выше, резюмирует он.

«Очевидно, что эта печальная статистика во многом является результатом низкой сознательности населения. Пешеходы недооценивают опасность нарушения правил и риски отсутствия концентрации на дороге. Существующих административных мер воздействия на них явно недостаточно», - отметил Давыдов.

Критичные 5 секунд

Гаджеты отнимают много времени. Это не критично , когда вы находитесь дома или в кафе, но на дороге 5 секунд, которые вы потратите на чтение сообщения в мессенджере, могут стоит ь вам здоровья, а в худшем случае – жизни. Снизить число происшествий, связанных с невнимательностью переходов, может помочь профилактическая работа и изучение ПДД. Сейчас в этом направлении предпринимаются попытки. Например, в прошлом году в 15 регионах страны в онлайн и офлайн-формате прошла всероссийская социальная кампания «Твой ход! Пешеход». В рамках акции в летний (июнь-август) и осенний (сентябрь-ноябрь) периоды провели более 3 000 ознакомительных лекций и уроков, посвященных безопасности как пешеходов, так и водителей. Так, по итогам 11 месяцев 2021 года количество ДТП с участием пешеходов снизилось на 12%.

«Были эксперименты, когда в поребрик встраивали лампочки. Человек идет, опустив голову в телефон, и ему в глаза мигает свет, чтобы он поднял взгляд. Но заметного результата это не дало», – прокомментировал «Эксперту» председатель Всероссийского общества автомобилистов (ВОА) Валерий Солдунов.

Самое опасное время на дорогах – летом

Летом количество ДТП, в том числе с участие пешеходов, увеличивается, следует из данных госинспекции. Это связано и с ростом числа электрических самокатов, которые чаще всего перемещаются по тротуарам. Граждане, управляя самокатом, используют гаджеты – слушают музыку или ведут переписку. Таким образом, невнимательный пешеход с гаджетом и человек на самокате в наушниках имеют еще больше шансов на столкновение. Наезды на пешеходов чаще всего происходят на перекрестках, на втором месте по частоте – случаи, когда граждане стоят рядом с проезжей частью.

«Отдельной статистики по количеству аварий, связанных с невнимательностью пешеходов, нет. По косвенным признакам можно сделать вывод, что больше ДТП с пешеходами происходят в весенне-летний период: граждане часто выходят на прогулки, ходят, глядя в телефон, катаются на самокатах. Порой ездят на электросамокатах вдвоем, хотя это запрещено. Все это снижает внимательность», – добавил Солдунов.

Повысить ответственное отношение пешеходов к правилам дорожного движения могут помочь штрафы, считает Дмитрий Давыдов. Такой опыт уже внедрен в Китае, где в городе Цзясин штраф за пользование мобильным на дороге с 2019 года достигает 50 юаней (около 460 рублей, здесь и далее по курсу на 11 июля 2022 года). В Литве невнимательных пешеходов могут оштрафовать на сумму от 20 до 40 евро (около 1 200 – 2 500 рублей).

Автор проекта «20 идей» предлагает ввести систему штрафов за пользование гаджетами для пешеходов при пересечении проезжей части, а также для велосипедистов и пользователей электросамокатов, сегвэев и роликов. Из-за опасения получить административное наказание у граждан быстрее сформируется привычка к безопасному поведению, поскольку они будут более явно ощущать свою ответственность, считает автор. Кроме того, полученные от штрафов средства можно будет направить на обустройство более безопасных пешеходных переходов, а также инфраструктуры для велосипедистов и пользователей самокатов, что также улучшит ситуацию на дорогах.