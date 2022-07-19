Расходы на повседневные нужды россиян вновь выросли

По данным исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы россиян с 11 по 17 июля выросли на 6%, до 5 589 рублей, а средний чек за этот период увеличился на 4,6%, до 684 рубля. При этом, на предыдущей неделе расходы сократились на 0,7%, а средняя стоимость одной покупки — на 0,9%.

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«В период с 11 по 17 июля средние недельные расходы россиян выросли по сравнению с предшествующей неделей на 6%. Индекс недельных расходов составил 5 589 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 16,7%. Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей вырос на 4,6%. Средняя стоимость одной покупки составила 684 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 12,3%», — сообщается в исследовании.

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

По данным исследователей, недельные траты россиян достигли пиковых значений в конце февраля — начале марта (6 802 — 6 978 рублей).