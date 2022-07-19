Роль независимой-строительной экспертизы в судебных спорах

Строительная экспертиза - исследование строительных объектов для оценки их технического состояния, проверки на соответствие плану, выявления дефектов и причин их возникновения.

В качестве примера рассмотрим категории дел - узаконение самовольных построек. Самовольное строительство - правонарушение, которое грозит сносом постройки. Можно ли самострой сохранить, узаконив его? Да, и один из этапов этой процедуры - проведение строительной экспертизы.

Законодательство о самострое

Самострой - строение, созданное без получения на это необходимых разрешений или с нарушением строительных норм и правил. Согласно ст. 222 ГК РФ, гражданин, осуществивший строительство без разрешения уполномоченных органов, не имеет прав на строительный объект. Также к самовольному строительству относятся следующие действия, совершенные без получения разрешения:

возведение пристроек, дополнительных сооружений;

реконструкция дома или его части; реконструкция квартиры;

переоборудование жилых зданий в нежилые и наоборот.

Статус самовольного строения накладывает на его владельца определенные ограничения. Так, самострой нельзя продать, сдать в аренду, подарить, осуществить размен или прописать в нем кого-либо. Более того, за строительство зданий без разрешительных документов гражданина могут оштрафовать на сумму в размере от 2000 до 5000 рублей, должностных лиц - от 20 000 до 50 000 рублей, юрлиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей (ст. 9.5. КоАП РФ). Использование самовольных построек не допускается, они подлежат сносу.

Что делать владельцам самовольных построек?

У владельцев есть возможность привести самострой в соответствие с нормами и требованиями застройки. И узаконить ее, обратившись в суд. Что для этого нужно?

Как указывает Верховный Суд, для решения споров о легализации самостроев юридически значимым является факт наличия у человека права собственности на участок, на котором возведена постройка. Если таких прав нет, лицо не может претендовать на перевод самостроя в собственность.

Не раз отмечала высшая инстанция в своих решениях, что суд должен учитывать, пыталось ли лицо, осуществившее самострой, получить разрешительные документы. То есть, насколько лицо было добросовестно в своих действиях.

Также для узаконения самовольной постройки требуется подтвердить, что объект соответствует нормативам строительных актов, не несет опасности для жизни и здоровья, не нарушает права и интересы других людей. И сделать это можно с помощью строительно-технической экспертизы.

Роль строительной экспертизы в спорах о легализации самостроя

Как доказать, что самовольная постройка соответствует нормам и правилам и безопасна для жизни и здоровья окружающих? При рассмотрении споров о сносе самовольных строений суд обязательно назначает строительно-техническую экспертизу. Данный этап является обязательным при легализации самостроя.

Строительная экспертиза - исследование строительных объектов для оценки их технического состояния, проверки на соответствие плану, выявления дефектов и причин их возникновения. В ходе данного вида экспертизы исследуются различные здания, сооружения, постройки, их части, инженерные коммуникации, техническая документация.

Исследование самовольной постройки необходимо для того, чтобы получить информацию о состоянии объекта, а также для обнаружения различных дефектов и нарушений. При проведении строительной экспертизы самостроя эксперт устанавливает, соответствует ли строение градостроительным, противопожарным, санитарным и др. нормам и правилам. В подобных случаях перед специалистом ставят вопросы следующего типа:

Соответствует ли строение градостроительным и строительным нормам и правилам?

Не представляет ли самовольная постройка опасность для жизни и здоровья окружающих?

Пригодно ли самовольное строение для дальнейшей эксплуатации по функциональному назначению?

Возможно ли вернуть реконструированный объект к первоначальному виду?

Нарушает ли объект права и интересы других лиц?

Итогом строительной экспертизы самостроя является заключение эксперта. Это важный документ, на основании которого суд примет то или иное решение - в зависимости от выводов специалиста.

В качестве вывода