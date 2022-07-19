Россия увеличила вложения в госдолг США на $1 млн

Вложения РФ в казначейские обязательства американского министерства финансов в мае выросли на $1 млн по сравнению с апрелем и составили $2,004 млрд. Как следует из отчета МинфинаСША, доля долгосрочных облигаций составила $3 млн, краткосрочных — $2,001 млрд.

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Вложения в краткосрочные бонды по сравнению с апрелем не изменились, вырос только вклад РФ в долгосрочные госбумаги США — до $3 млн против $2 млн в апреле.

Крупнейшим держателем госбумаг США в мае осталась Япония, хотя ее вложения за месяц сократились на $5,7 млрд, до $1,213 трлн. Китай, находящийся на втором месте, уменьшил вложения на $22,6 млрд, до $980,8 млрд. На третьей позиции — Великобритания ($634 млрд), на четвертой — Швейцария ($294,1 млрд), на пятой — Каймановы острова ($293,2 млрд).

Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в мае уменьшился на $33,7 млрд, до $7,422 трлн.

