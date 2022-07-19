Рука раскачивает рынок и называется Reuters

Во вторник агентство Reuters буквально руководило европейскими рынками. Сначала «два источника, непосредственно знакомые с обсуждением» сообщили, что руководители Европейского центрального банка рассматривают повышение ставок на 50 базисных пунктов. Соответствующее заседание ЕЦБ, как известно, наметил на четверг, но ранее ожидалось, что подъем будет только на 0,25 б.п.

Более резкое изменение ставки вполне способно негативно повлиять на такие обремененные долгами европейские страны, как, например, Италия. Тем более что там разворачивается политический кризис, который и без того держит в напряжении инвесторов (это отражается и на местных акциях, и на доходностях облигаций).

Между тем угроза долгового кризиса в периферийных странах Европы волновала ЕЦБ еще в июне. Когда доходность десятилетних итальянских бондов достигла 4,305%, банк даже созвал внеочередное заседание, чтобы обсудить потрясения на рынках. По его итогам ЕЦБ распространил специальное заявление о том, что окажет всю необходимую поддержку облигациям пострадавших стран, и обязался бороться «против возрождающихся рисков фрагментации».

Резкий подъем ставки, безусловно, более чем оправдан рекордной инфляцией в еврозоне (8,6%) и действиями других центробанков, давно ужесточающих денежно-кредитную политику. Но и риски фрагментации долгового рынка он возродит непременно.

И все же анонимные информаторы Reuters заявили, что дискуссия о том, увеличивать ли ставки на 25 или 50 базисных пунктов, все еще не завершена. По их утверждению, для смягчения удара от высокой стоимости заимствований будет объявлено о сделке, которая должна поддержать рынки облигаций таких стран, как Италия. По словам источников, сделка потребует от подобных заемщиков соблюдения правил Европейской комиссии в отношении реформ и бюджетной дисциплины.

Рынки акций и облигаций в Европе отреагировали на эти новости падением. Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,7%. Доходность двухлетних облигаций Германии достигла 1,329%.

Но для курса валюты рост ставок – положительный момент. И евро, теперь уже заметно отдалившись от паритета с долларом, подскочил до двухнедельного максимума – $1,0269.

Однако у Reuters были в запасе еще два осведомленных источника, хотя и в совсем иной сфере. Они были «знакомы с планами экспорта» российского газа. Потоки российского газа по газопроводу «Северный поток – 1», сообщили они, возобновятся вовремя в четверг после завершения планового ремонта. Между тем ранее во вторник Wall Street Journal сообщала, что Европейская комиссия не ожидает перезапуска трубопровода после технического обслуживания.

«Энергетический кризис – одна из самых больших проблем для инвесторов и граждан Европы, – заявил во вторник Reuters главный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. – Наличие стабильного источника энергии – в отличие от нестабильного – это, безусловно, значимая новость.»

И рынки акций развернулись. STOXX 600 в результате показал рост третий день подряд. Прибавив 1,4%, он закрылся на максимуме с 10 июня. Доходности облигаций отреагировали менее выражено: для них важнее перспективы подъема ставок, а те от сообщений о подаче газа в трубу изменились не сильно.

