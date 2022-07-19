Рынок акций: негатив против позитива

После открытия торгов российскими акциями трейдеры несколько минут провели в раздумьях, но пессимизм возобладал, и возобновившиеся вчера распродажи сегодня продолжились. При этом, что интересно, внешний фон продолжает улучшаться: с началом работы европейских бирж снижение курса доллара к корзине мировых валют ускорилось, и это потащило вверх цены на сырьевые активы. Однако, как и вчера, этот позитив мы игнорируем.

По итогам первых полутора часов торгов Индекс Мосбиржи потерял 1,4%. Примерно 0,4% в этот результат внесли дивидендные гэпы по акциям «Сургутнефтегаза», «Ростелекома» и «Транснефти», которые сегодня первый день торгуются без дивидендов.

В числе лидеров снижения вчерашние фавориты - ФСК ЕЭС и «Росстети», которые ранее росли на новости об объединении этих компаний. Сегодня трейдеры начали задаваться вопросом, а в чем, собственно, будет их выгода от слияния? Четкого ответа на него нет.

Падают бумаги Ozon, резко взлетевшие вчера после заявления Владимира Путина о необходимости создать механизм финансирования быстрорастущих технологических компаний за счет частных инвесторов. Трейдеры прекрасно понимают, что необходимых для этого денег на рынке просто нет.

Продолжается рост не очень ликвидных акций Банка «Санкт-Петербург», которые тащат вверх ожидания выплаты дивидендов за первое полугодие. Дивидендная доходность бумаги сейчас составляет около 13,5%.

Из высоколиквидных акций лучше рынка выглядят ВТБ, «Роснефть» и Сбер. Их стоит спекулятивно покупать в случае попытки рынка сформировать еще один отскок.

Драйвером для улучшения ситуации по Индексу Мосбиржи может стать продолжение роста цен на нефть. Игорь Галактионов из БКС отмечает дефицит в мире спотовой нефти.

«Нигерийский сорт Qua Iboe торговался с премией $11,5 к датированной Brent, а североморский Forties - с премией $5,35. Оба значения являются рекордными. В США локальные сорта WTI-Midland и WTI-Houston в июне торговались с премией $3 к эталону WTI – это максимум за 2 года. Такая конъюнктура рынка указывает на то, что баланс остается смещенным в сторону спроса», - отмечает аналитик.

Но в целом российский рынок акций продолжает движение в сторону отметки 2000 пунктов по Индексу Мосбиржи, и тут вполне может сработать «эффект толпы»: если большинство участников рынка ждет достижения активом какой-либо цели, с очень большой вероятностью это случится.