Самолёт Владимира Путина приземлился в аэропорту Тегерана

Самолёт президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту Тегерана.

В столице Ирана глава РФ проведёт серию встреч с руководством Ирана, а также трехсторонние переговоры с участием Турции.

Как передаёт РИА Новости, сначала российский лидер встретится с президентом Ирана Ибрахимом Раиси затем с верховным лидером Али Хаменеи. После чего у Путина состоятся переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

Затем пройдёт трехсторонний саммит в формате Россия-Иран-Турция. Как ожидается, лидеры трёх стран сделают по итогам этой встречи заявление.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит с официальным визитом Иран. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, 19 июля российский лидер вылетит в Тегеран, где у него пройдёт трехсторонняя встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Реджепом Эрдоганом. Кроме трехсторонней встречи состоятся и двусторонние переговоры.