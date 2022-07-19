Слуцкий рассказал, как изменятся переговоры с Украиной при их возобновлении

Если переговорный процесс между делегациями Москвы и Киева возобновится, то условия договоренностей со стороны России будут качественно более жёсткими.

Как передаёт РИА Новости, об этом в ходе пресс-конференции заявил член переговорной группы РФ, лидер ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

«Пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров, – отметил депутат. – Но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жёсткими».

Ранее «Эксперт» писал, что по мнению руководителя президентской пресс-службы Дмитрия Пескова, рано или поздно украинским властям предстоит понять все условия России и согласиться на них.

Как отметил представитель Кремля, сейчас востребованность инициатив по умиротворению ситуации на Украине и Западе снизилась. Но рано или поздно здравый смысл возобладает.

«И тогда опять настанет черёд переговоров, перед коими Киеву предстоит понять ещё раз все наши условия. Согласиться на них. Сесть за стол переговоров. И просто зафиксировать тот документ, который во многом уже был согласован», – резюмировал Песков.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.