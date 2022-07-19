Softline решила разделить бизнес на российский и глобальный

Ведущий поставщик IT-решений в России, компания Softline выделит бизнес в РФ в отдельную структуру.

Как пишет «Коммерсантъ», компания уже привлекла для этого консультантов; в августе будут проведены необходимые кадровые перестановки. Решение должны одобрить акционеры компании.

Сообщается, что главным исполнительным директором «Softline Россия», штаб-квартира которой будет находиться в Москве, станет нынешний главный исполнительный директор Softline в России Владимир Лавров. В российскую структуру перейдет финансовый директор Softline Holdings plc Артем Тараканов.

Штаб-квартира Softline Global (в дальнейшем название планируется сменить) будет находиться в Великобритании. Главный операционный директор Softline Сергей Черноволенко станет главным исполнительным директором Softline Holdings Plc, ему поручат руководить процессом разделения, пишет издание. После отсоединения российской структуры Черноволенко возглавит Softline Global и войдет в ее совет директоров. Действующий гендиректор Softline International Эрве Тесслер будет президентом международной компании.

Softline была создана в 1993 году, изначально она специализировалась на дистрибуции, внедрении и обслуживании программного обеспечения от таких крупных мировых производителей, как Microsoft, Oracle, Adobe, IBM, EMC, Autodesk, Cisco и др. Компании удалось занять ведущую позицию благодаря умелой маркетинговой стратегии: в частности, она одной из первых в РФ начала предлагать программное обеспечение в аренду или в подписку (сервис SaaS — Software as a Service), что оказалось очень востребованным корпоративными пользователями.

С 2015 года Softline активно наращивала международную деятельность, делая ставку на предоставление услуг в странах с развивающимися экономиками. В частности, в 2021 году компания вышла на рынок Бразилии. В 2017-м Softline открыла офисы на Филиппинах, в Парагвае, Уругвае, Никарагуа, Эквадоре, Никарагуа; в 2018-м компания активно осваивала европейские рынки. В настоящий момент ее представительства открыты более чем в 60 странах.

В прошлом году Softline стала первой из списка крупнейших IT-компаний России, вышедшей на IPO. По итогам 2020 финансового года ее оборот вырос на 8,9%, составив $1,8 млрд. В том же году компания заняла первое место в рейтинге TAdviser крупнейших поставщиков IT-решений для отечественной промышленности с объемом выручки 13 млрд руб.