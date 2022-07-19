Sokolov начал производить золото в слитках

Ювелирный бренд Sokolov начал производство инвестиционного золота в слитках весом от 5 до 250 грамм. Компания уже прошла необходимые согласования в Минфине РФ и заключила ряд соглашений с банками, говорится в сообщении ее пресс-службы.

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«Регулятор ведет последовательную либерализацию рынка инвестиционного золота для частных инвесторов: после отмены НДС на продажу слитков в марте, уже в июле был отменен налог на доходы от инвестиций в золото. В условиях волатильности валют спрос на слитки растет. Уже сегодня мы видим активный интерес со стороны банков, продвигающих новый для россиян инвестиционный инструмент и ищущих эффективного партнерства с аффинажными предприятиями, которых в России всего 11, включая Sokolov», — отметил управляющий партнер ювелирного бренда Артем Соколов.

Первая поступившая в производство партия включает в себя 1 тыс. слитков весом от 5 до 250 грамм. Современное оборудование лицензированного аффинажного производства позволяет выполнять заказы за три-четыре дня. При этом компания гарантирует высокую степень очистки металлов — слитки 999 пробы содержат не более 0,007% примесей и полностью соответствуют требованиям ГОСТ 28058-2015.

