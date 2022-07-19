Свинцу не хватает тяжести, чтобы взлететь

По итогам предыдущей торговой сессии стоимость свинца на Лондонской бирже металлов выросла на 3,57%, до 1993 долл. за тонну. При этом, подсчитал Tradeeconomics, свинец подешевел на 322,75 долл. / тонна, или на 13,81% с начала 2022 года. На перспективы металла оказывает сильное давление ожидание рецессии в мировой экономике, которая снизит объем потребления промышленных металлов в целом.

80% современного свинца используется в производстве аккумуляторов. Свинец также часто используется для облицовки резервуаров, в которых хранятся агрессивные жидкости, и в качестве защиты от рентгеновского и гамма-излучения. Крупнейшими производителями свинца являются Австралия, Китай и США, за которыми следуют Перу, Канада, Мексика, Швеция, Марокко, Южная Африка и Северная Корея.

Свинец также используется в строительной промышленности и при производстве боеприпасов, топливных баков и трубопроводов. Из-за катализирующих свойств свинец также применяют для преобразования химической энергии в электрическую. Однако помимо всех этих преимуществ, свинец имеет один существенный недостаток: он очень вреден для здоровья человека.

Свинец останется под давлением

После резкого падения цен на свинец в июне, ценовая динамика на рынке стабилизировалась, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. С начала июля стоимость фьючерсов на LME на свинец подросла на 4,8% м/м, составив 1998,5 долл. за тонну.

В июне наблюдалось улучшение на автомобильном рынке Китая, что оказало поддержку рынку свинца, отмечает эксперт. Продажи автомобилей увеличились на 23,8% г/г и достигли 2,502 млн единиц. Производство повысилось на 28,2% г/г, составив 2,499 млн (данные CAAM). Это повысило спрос на аккумуляторы и на вторичное предложение свинца.

В Европе и США рынок этого металла остается напряженным – под влиянием сокращения его производства из-за дорогой энергии. К тому же снижение производства автомобилей ограничивает потребление. Продажи автомобилей в ЕС в июне упали на 15,4% - до рекордно низкого для этого месяца значения (ACEA). Проблемы в цепочках поставок продолжают ограничивать производство машин.

В то же время, премии на поставку свинца на европейском и американском рынке оставались высокими, потребление в Европе показало небольшое восстановление –

запасы металла на LME с начала июля снизились на 0,8%, а в Шанхае выросли на 14,1%.

В ближайшие месяцы, уверена Лукичева, рынок свинца останется под давлением продаж в связи с массовым выходом инвесторов из товарных рынков вследствие изменения политики регуляторов и ожидания замедления мировой экономики. К концу года, впрочем, можно ожидать небольшого восстановления цен под влиянием сезонных факторов. В результате среднегодовая стоимость свинца, по данным расчетной модели, в 2022 году ожидается на уровне 2100, а в 2023 году – 2000 долл./тонна. Рост издержек производителей и инфляция будут поддерживать рынок. Дефицита металла на рынке пока не ожидается – данные ILZSG показывают, что по итогам 2022 года на рынке свинца ожидается избыток в размере 17 тыс. тонн.

Рынок ждет макроэкономических сигналов

Во вторник, 19 июля, перед открытием торговли свинцом в Лондоне складываются не стишком позитивные условия, указывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров. Цены на медь снижаются на 0,5%, фондовые индексы в Европе тоже ползут вниз на 0,6-0,7%. Все это говорит о том, что трехдневный отскок в ценах на свинец на 8,5% с 1840 до 1998 долл. за тонну, который мы наблюдали с прошлого четверга, сегодня прервется чувствительным снижением цен на 0,5-0,7%.

Основной негативных настроений на рынке свинца по-прежнему остаются опасения мировой рецессии, которые усугубляются перманентными вспышками заболеваемости СOVID-19 в Китае, говорит эксперт. В условиях политики нулевой терпимости китайских властей это приводит к ожиданию двойного сокращения спроса – и из-за замедления мировой экономики, и, дополнительно, из-за эпидемиологических остановок экономики крупнейшего в мире потребителя свинца (на Китай приходится 40% мирового потребления этого металла).

Так что любые новости о приближении рецессии воспринимаются инвесторами как повод для новых продаж, полагает Федоров. В конце прошлой недели в США вышли неплохие данные по розничным продажам за июнь (+1,0%), которые поддержали позитивные настроения – собственно, на этом отскочили и американские фондовые индексы. Однако сегодня ночью знаковая компания Apple объявила о замедлении приема сотрудников, что было воспринято инвесторами, как яркий сигнал к тому что мир подошел к глобальному экономическому спаду еще ближе.

На этой неделе рынок ожидает множество важных макроэкономических событий, однако наиболее важными из них будут итоги заседаний Банка Японии и Европейского центрального банка в четверг, 21 июля. Рынки ждут, что ЕЦБ впервые за 11 лет начнет поднимать ставки, и это даст экономике сигнал к еще большему торможению.

По всей видимости, снижение цен на свинец продолжится как минимум до уровня 1600 долл. за тонну, говорит Алексей Федоров. А это еще минус 20% от текущего уровня 1998 долл. за тонну. В рамках этой недели можно ожидать, что котировки вновь протестируют минимумы прошлой недели – 1850-1900 долл. за тонну, – а на следующей неделе, в случае пробоя этой зоны, падение к среднесрочной цели продолжится.

