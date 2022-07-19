ЦБ определил новые критерии для включения компаний в реестр МСП

Банк России разработал новый порядок внесения компаний в реестр малого и среднего предпринимательства (МСП), который должен значительно сократить этот перечень. По мнению регулятора, из него необходимо исключить компании с активами более 8 млрд рублей, ограничения предлагается ввести и на общий объем кредитов с господдержкой для МСП — до 2 млрд рублей. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на презентацию директора департамента банковского регулирования Александра Данилова, которая была представлена на рабочей группе по финансированию МСП.

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«Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга», — говорится в презентации ЦБ.

По оценке Центробанка, лишь 6% субъектов МСП имеют банковские кредиты, при этом четверть задолженности (1,6 трлн рублей) приходится на фирмы, которые «сложно отнести к этому сегменту», так как они аффилированы с крупным бизнесом и имеют кредиты более чем на 50 млрд рублей.

Банк России предлагает исключить из реестра компании с активами и кредитной нагрузкой более 8 млрд рублей; ограничить общий объем кредитов с господдержкой МСП размером в 2 млрд рублей; убрать компании, аффилированные с крупным бизнесом и банками, уменьшив возможную долю владения с 49% до 29% (в том числе через ЗПИФы и управляющие компании); исключить финансовых посредников и прекратить господдержку МФО.

Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков считает, что на обозначенные тысячу с небольшим заемщиков МСП, которых ЦБ предлагает исключить из реестра, приходится почти 2 трлн рублей кредитов. И реформирование реестра МСП, по его мнению, может серьезно отразиться на деятельности небольших банков, МФО и других финансовых посредниках.