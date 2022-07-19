«Уральская сталь» вложит в развитие производства около 25 млрд рублей

Расположенный в Оренбургской области металлургический комбинат «Уральская сталь» планирует направить на развитие производства около 25 млрд руб.

Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«Подписали с АО "Уральская сталь" соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое сыграет ключевую роль в развитии всего восточного Оренбуржья. Металлурги планируют инвестировать в производство почти 25 млрд рублей», — написал Паслер.

По его словам, в 2023 году на площадке комбината будет построен трубопрокатный цех, а к концу 2025 — колесопрокатный.

Как сообщает пресс-служба губернатора, строительство трубопрокатного цеха для выпуска бесшовных горячекатаных труб, востребованных в нефтегазодобыче и нефтехимии, «Уральская сталь» начала 15 июля.

«Мы делаем ставку именно на сегмент бесшовных труб, потребность в которых велика в связи с ростом доли горизонтального бурения на нефтегазовых месторождениях», — цитирует пресс-служба гендиректора предприятия Дениса Сафина.

Сообщается, что к концу следующего года появится производственное здание цеха, будет запущен комплекс оборудования трубопрокатного агрегата ТПА-80 проектной мощностью 250 тыс. тонн в год.

«Уральская Сталь» находится в Новотроицке Оренбургской области. Это металлургическое предприятие полного цикла, включающее аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства. Комбинат является лидером среди российских производителей мостовых сталей и ведущим поставщиком стальной продукции для строительства, производства труб и высококачественной судовой стали. В 2021 году комбинат произвел почти четыре миллиона тонн продукции.

В феврале 2022-го Загорский трубный завод (ЗТЗ) за $500 млн приобрел 100% АО «Уральская сталь» у «Металлоинвеста».