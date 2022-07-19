В Брянской области обстреляли село Новые Юрковичи

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле одного из сел со стороны Украины.

«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он уточнил, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет. «В результате обстрела поврежден участок автодороги», — отметил Богомаз.

На месте работают оперативные службы.

В воскресенье, 17 июля, губернатор сообщал об обстреле села Зерново Суземского района. Тогда, по его словам, также обошлось без жертв и пострадавших, гражданские объекты повреждены не были.

В граничащей с Украиной Брянской области с апреля действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, поскольку населенные пункты региона регулярно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Такой же режим действует в Белгородской и Курской областях.