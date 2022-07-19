В Херсонской области сообщили о ликвидации практически всех диверсионно-разведывательных групп

Фактически все диверсионно-разведывательные группы в Херсонской области уничтожены, их пособники находятся в тюрьмах.

Об этом сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, убийства моих коллег, скажу очень четко и откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах. И самое важное — мы наведем порядки с новыми группами, которые могут попасть на территорию Херсона. Мы разберемся со всеми, кто посягает на нашу мирную жизнь», — заявил Стремоусов в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Замглавы ВГА Херсонской области в очередной раз подчеркнул, что видит будущее региона в развитии вместе с Россией, «с одной большой семьей, с которой мы все начинали».

Ранее «Эксперт» писал, что референдум по вхождению Херсонской области в состав РФ планируется провести осенью текущего года. По словам Кирилла Стремоусова, точные сроки пока не определены, однако организационные вопросы уже решаются. Замглавы ВГА отметил, что одновременно с подготовкой референдума ведется работа по налаживанию социально-экономического благополучия; в регионе начинают работать предприятия и банковская система, выплачиваются зарплаты, социальные пособия и пенсии в рублях.