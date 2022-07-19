В ЛНР нашли тайник с оружием зарубежного производства

Представители Росгвардии, участвующие в спецоперации на Донбассе, обнаружили в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики схрон с оружием западного производства и документами украинских боевиков.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, из тайника изъяты переносной зенитный ракетный комплекс FIM-92 Stinger и переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin.

В регионе регулярно находят вооружение, поставленное украинским военным странами НАТО. В частности, накануне, 18 июля, росгвардейцы обнаружили в ЛНР ручные штурмовые гранатометы зарубежного производства и свыше двух тысяч боеприпасов FMJ. «При выполнении служебно-боевых задач в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики росгвардейцы обнаружили ручные штурмовые гранатометы иностранного производства, более двух тысяч боеприпасов FMJ, ПТУР с теплонаведением и снаряды к ним, АГС-17 и автоматы Калашникова, ручные противотанковые гранаты, 10 мин, а также личные дела военнослужащих ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Ранее «Эксперт» писал о том, что под контроль вооруженных сил Луганской Народной Республики перешел город Северск (ДНР). Как отмечал первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов, после взятия Соледара и Северска с восточного направления войска союзных сил практически беспрепятственно смогут двинуться на Славянск и Краматорск.