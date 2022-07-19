В Минсельхозе назвали приоритетные направления для экспорта российского вина

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза РФ объявил конкурс на разработку концепции развития экспорта вина.

Исполнителю предстоит проанализировать зарубежные рынки, определить целевые страны, основных конкурентов, представив «дорожную карту» и предложения по мерам господдержки, пишет РБК.

Уже известно, что цена за разработку концепции начинается с 36,1 млн руб. При этом список перспективных направлений для экспорта российской винной продукции должен включать рынки Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Это связано с введением «недружественными» странами санкционных ограничений против АПК РФ.

При этом в «Агроэкспорте» рассказали, что один из приоритетных рынков является китайский. Кроме того, продвигать российское вино можно в ОАЭ, где алкоголь активно покупают туристы и иммигранты. Также сейчас существенной вырос спрос на этот напиток в Африке. Здесь перспективными могут стать Ангола, Марокко и Уганда.

Напомним, крупнейшим покупателем нашего вина по итогам 2021 года были Украина (5,1 млн долл.), Южная Осетия (1,6 млн долл.) и КНР (1,2 млн долл.).

Ранее «Эксперт» писал, что глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил о росте производства продукции животноводства и переработки по ключевым направлениям.

По словам министра, в животноводстве наблюдается рост поголовья птиц и свиней, увеличение производства КРС, молока и яиц. Перерабатывающая промышленность увеличила выпуск гречневой крупы (+29,3%), макарон (+13,5%), муки (+10,1%), а также молочной продукции, в том числе сливочного масла (+11,1%), сыров (+5,9%) и молока (+4%).

В целом, как было сказано, показатели текущего года по прогнозам Минсельхоза, будут не ниже прошлогодних. Министр сельского хозяйства также отметил, что в настоящее время яровыми культурами в России засеяно около 30 млн га, а подкормка озимых проведена на площади 16,5 млн га.