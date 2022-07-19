В Москве выявили пять случаев заражения новым подвидом коронавируса «Кентавр»

У пяти заболевших COVID-19 в столице обнаружен новый подвид штамма коронавируса «омикрон» — BA.2.75, или «кентавр».

Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«За последние две недели к линии BA.1 геноварианта "Омикрон" отнесено 1,85% от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 45,74%, к линиям BA.4/BA.5 — 51,67% к геноварианту "Дельта" — 0,73%. В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон". Забор материала датирован июлем. Материал отобран в г. Москва. У всех пациентов болезнь протекает в легкой форме. Госпитализированных среди заболевших нет», — указывается в сообщении.

По данным федерального оперштаба по борьбе с заболеванием, за последние сутки в России зарегистрировано 4,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Скончались 44 инфицированных, выздоровели 4186 человек, что на 65,4% больше, чем днем ранее.

В столице коронавирус выявлен у 790 человек, в Санкт-Петербурге — у 521, в Подмосковье — у 384.

Как показал опрос исследовательского центра «Зарплата.ру», проведенный с 11 по 18 июля, более трети россиян (36%) планируют повторно привиться от коронавируса, 9% респондентов намерены вакцинироваться в ближайшее время впервые. Значительная часть опрошенных (45%) указала в качестве повода сделать прививку появление «кентавра», передает «Москва 24».

Ранее «Эксперт» писал, что показатель по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России увеличился за прошлую неделю на 30,2%. Как поясняли в Роспотребнадзоре, в РФ идет распространение новых подвариантов омикрона ВА.4 и ВА.5, для которых характерна более высокая заразность. При этом в ведомстве отметили, что роста числа тяжелых случаев и госпитализаций не ожидают; новые подвиды инфекции протекают легче заболевания, которое провоцируют исходные штаммы коронавируса — «альфа» и «дельта». Введение каких-либо противоэпидемических ограничений не предполагается, подчеркнули в Роспотребнадзоре.